Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit plus 0,66 Prozent freundlich

Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, am Nachmittag weiterhin mit freundlicher Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.105,30 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 0,66 Prozent. Der ATX Prime notierte mit einem Plus von 0,60 Prozent bei 1.567,08 Zählern.

Weiterhin mit Zugewinnen tendierte auch das europäische Umfeld. Marktbeobachter verwiesen auf die guten Vorgaben der Wall Street, wobei die verhaltene Entwicklung der US-Futures etwas bremste. Angesicht der sehr dünnen Meldungslage zu den heimischen Unternehmen rückten Konjunkturnachrichten in den Fokus der Investoren.

So haben sich die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten vor allem wegen der hohen Inflation erneut verschlechtert. Das Stimmungsbarometer des Mannheimer Forschungsinstituts ZEW fiel im August gegenüber dem Vormonat um 1,5 Punkte auf minus 55,3 Zähler. Dies ist der niedrigste Stand seit Oktober 2008. Analysten hatten hingegen mit einem leichten Anstieg auf minus 52,7 Punkte gerechnet. Die Bewertung der Konjunkturlage ging ebenfalls zurück. Sie fiel um 1,8 Punkte auf minus 47,6 Zähler. Volkswirte hatten hier mit minus 49,0 Punkten gerechnet.

Im weiteren Verlauf steht dann in den USA die Industrieproduktion auf der Agenda. Die Vorgaben für die ebenfalls anstehenden US-Baubeginne und -genehmigungen sind uneinheitlich.

Unter den Indexschwergewichten konnten die Titel der OMV um 2,55 Prozent zulegen und führten damit die Gewinnerliste im prime market an. voestalpine gewannen um 1,7 Prozent und Raiffeisen legten 1,4 Prozent zu. BAWAG gewannen 0,7 Prozent, während Erste Group leicht um 0,2 Prozent verloren.

Wienerberger zeigten sich 0,3 Prozent leichter bei 24,90 Euro. Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy" nach der jüngsten Zahlenvorlage des Baustoffkonzerns bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 36,00 Euro wurde unverändert beibehalten.

s Immo-Aktien notierten 0,4 Prozent schwächer bei 22,65 Euro. Die tschechische CPI Property Group ist mit ihrem Übernahmeangebot für die s Immo erfolgreich gewesen. Die Annahmefrist endete vergangenen Freitagnachmittag. Bereits am Donnerstag hatte sich das Unternehmen des tschechischen Immobilieninvestors und Milliardärs Radovan Vitek 52,98 Prozent der s-Immo-Aktien und damit die Mehrheit gesichert.

ger/spo

ISIN AT0000999982