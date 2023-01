Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit plus 0,73 Prozent weiterhin fest

Die Wiener Börse hat sich heute, Montag, am Nachmittag weiterhin mit freundlicher Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.321,56 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 0,73 Prozent. Der ATX Prime notierte mit einem Plus von 0,72 Prozent bei 1.668,82 Zählern.

Das europäische Umfeld zeigte sich nach durchwachsenem Verlauf leicht im Plus. Unterstützung kam von positiven Übersee-Vorgaben. Die US-Futures deuten heute aber auf einen verhaltenen Handelsstart an der Wall Street hin.

Impulse lieferte zuletzt auch die laufende US-Berichtssaison. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen fiel hingegen zu Wochenbeginn sehr dünn aus.

Datenseitig richten sich die Blicke am späteren Nachmittag noch auf das EU-Verbrauchervertrauen, das leicht verbessert erwartet wird. In den USA steht der Index der Frühindikatoren zur Veröffentlichung an.

Zu den größeren Gewinnern unter den heimischen Einzelwerten zählten bis dato EVN mit einem Kursanstieg um 4,6 Prozent. Aktien des Verbund gewannen um 0,9 Prozent. Semperit konnten sich um 4,9 Prozent steigern und führten damit die Gewinnerliste im prime market an. Klar fester tendierten auch Mayr-Melnhof mit plus 2,6 Prozent sowie UBM mit einem Anstieg um 2,5 Prozent.

Unter den Indexschwergewichten zogen voestalpine um 1,9 Prozent auf 29,56 Euro an. Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien von 26,2 auf 33,0 Euro erhöht. Das Anlagevotum "Accumulate" wurde bestätigt.

Bei den Bankwerten zeigten sich BAWAG mit einem Anstieg um gut ein Prozent und Erste Group um 0,6 Prozent höher. Hingegen gaben Raiffeisen-Papiere um 0,5 Prozent nach.

Immofinanz und s immo wollen näher aneinander rücken. Die beiden Immobilienunternehmen hätten eine Rahmenvereinbarung unterzeichnet, "die einen gemeinsamen Prozess zur Prüfung einer weiteren Angleichung, Koordination, Fusion oder anderer Formen der Integration der beiden Gruppen vorsieht", teilten die Immo-Konzerne mit. Die CPI Property Group, die an beiden Unternehmen direkt oder indirekt die Mehrheit hält, werde sich an dem Projekt beteiligen. Die Aktien der s Immo notierten 2,4 Prozent höher, jene der Immofinanz verloren hingegen um 0,4 Prozent.

