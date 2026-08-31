Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit plus 0,79 Prozent weiterhin fest

Der Wiener Aktienmarkt hat am Montagnachmittag weiterhin fester tendiert. Der heimische Leitindex ATX stieg kurz nach 14.00 Uhr um 0,79 Prozent auf 6.840,45 Punkte und zeigte sich damit weiter in Rekordlaune. Für den ATX Prime ging es um 0,78 Prozent auf 3.361,76 Zähler hinauf. Das europäische Umfeld zeigte sich zu Wochenbeginn hingegen uneinheitlich.

Das Geschäft zum Wochenstart gestaltete sich bis dato weitgehend ruhig. Steigende Ölpreise sowie der jüngste Anstieg der Zinserhöhungserwartungen in den USA sorgen für Zurückhaltung unter den Anlegern, hieß es von Marktbeobachtern. Zudem wird in London am Montag feiertagsbedingt nicht gehandelt.

Auch die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen gestaltete sich noch dünn. Datenseitig waren die Blicke der Anleger auf Deutschland gerichtet. Dort hat die Inflation im August nach vorläufigen Daten erneut leicht angezogen. Die Verbraucherpreise stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in einer ersten Schätzung mitteilte. Im Juli hatte der Anstieg bei 2,8 Prozent gelegen.

Die Ölpreise sind am Montag nach Militärschlägen der USA und des Iran gestiegen. Die jüngsten gegenseitigen Angriffe dürften eine Verhandlungslösung für ein Ende des Iran-Kriegs erschweren, heißt es in einer Einschätzung vom Handelshaus Pepperstone. Allerdings habe sich der Preisanstieg am Ölmarkt in Grenzen gehalten.

Ölwerte zeigten sich europaweit gut nachgefragt. In Wien zogen OMV um 2,4 Prozent an, Aktien von SBO konnten sich um 2,8 Prozent verbessern. Bei den Finanzwerten stiegen Raiffeisen um 2,2 Prozent. Titel der Vienna Insurance Group legten um 2,6 Prozent zu.

Aktien der AMAG führten die Verliererliste im prime market mit einem Abschlag von 3,9 Prozent an. Strabag kamen nach den deutlichen Zugewinnen vom Freitag wieder etwas zurück und lagen 2,8 Prozent im Minus. Mit einem Kurssprung von 15,8 Prozent hatten Strabag zu Wochenschluss ganz oben im Leitindex geschlossen. Der Baukonzern hatte nach einem starken ersten Halbjahr und einem erneut kräftigen Auftragseingang den Ausblick für Bauleistung und Marge angehoben.

voestalpine gewannen 0,8 Prozent. Der Stahl-und Technologiekonzern baut seine Präsenz in Nordamerika mit einem neuen Werk für Bahntechnik in Kanada aus. Am Standort Thorold in der Provinz Ontario solle eine Produktionsstätte für Weichen- und Schienenkomponenten entstehen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Parallel dazu habe der Konzern einen langfristigen Liefervertrag mit der größten kanadischen Güterbahngesellschaft Canadian National (CN) abgeschlossen.

ger/ste

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