Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit plus 1,00 % weiterhin fest

Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, am Nachmittag weiterhin mit fester Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.472,26 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 1,00 Prozent. Der ATX Prime notierte mit einem Plus von 0,92 Prozent bei 1.744,53 Zählern.

Vor den mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten zeigten sich auch die anderen europäischen Indizes mit leichten Zugewinnen. Marktbeobachter berichteten dennoch von vorsichtigen und zurückhaltenden Anlegern.

Es wird erwartet, dass sich die US-Inflation von hohem Niveau aus weiter verringert. Dies würde es der US-Notenbank Fed ermöglichen, ihren zuletzt eingeschlagenen Kurs moderater Zinsanhebungen fortzusetzen. Im vergangenen Jahr hatte die Fed ihre Leitzinsen kräftig angehoben, das Tempo seit Ende 2022 aber verringert.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb dünn. Ergebnisse gibt es erst nach Börsenschluss, da legt die Telekom Austria das Jahresergebnis 2022 vor. Die Aktien zeigten sich im Vorfeld um gut ein Prozent fester. Für die ebenfalls zur Veröffentlichung anstehenden Viertquartalszahlen 2022 erwarten Analysten sowohl ein Umsatzplus als auch deutliche Zuwächse bei den Ergebniskennzahlen.

BAWAG konnten sich mit einem Kursplus in Höhe von 3,6 Prozent von den deutlichen Vortagesverlusten erholen. Da hatten die Banktitel nach Zahlenvorlage 4,7 Prozent an Wert eingebüßt. Klar fester zeigten sich auch Raiffeisen mit plus 2,6 Prozent. Aktien der Erste Group notierten leicht um 0,2 Prozent höher.

Porr-Aktien gewannen knapp zwei Prozent auf 13,38 Euro. Die Analysten der Berenberg Bank haben die Bewertung mit der Kaufempfehlung "Buy" neu aufgenommen. Als Kursziel für die Aktien des heimischen Baukonzerns wurden 19,00 Euro genannt.

Semperit führten mit minus 3,7 Prozent die Verliererliste im prime market an. Marinomed schwächten sich um 2,2 Prozent ab und Polytec gaben um 1,7 Prozent nach.

