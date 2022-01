Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit plus 1,11% weiterhin fest

Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, am Nachmittag weiterhin mit fester Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.744,28 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 41,27 Punkten bzw. 1,11 Prozent.

Der heimische Leitindex tendierte auf dem bereits am Vormittag erreichten höheren Niveau seitwärts. Auch das europäische Umfeld zeigte sich einheitlich im grünen Bereich und damit etwas erholt nach dem gestrigen Kursrutsch. Zu Wochenbeginn hatten vor allem Zinssorgen und Ängste vor einem militärischen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine für herbe Kursverluste gesorgt.

Unterstützung lieferte die beeindruckende Erholung an der Wall Street am Vorabend, wo sich die Indizes nach sehr schwachem Verlauf noch auf positives Terrain vorarbeiten konnten. Zudem rückten über den Erwartungen ausgefallene Deutschland-Daten in den Fokus: Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich zu Jahresbeginn überraschend verbessert. Das Ifo-Geschäftsklima, Deutschlands wichtigstes Konjunkturbarometer, stieg von Dezember auf Jänner um 0,9 Punkte auf 95,7. Analysten hatten dagegen mit einer erneuten Eintrübung gerechnet.

Gut gesucht zeigten sich unter den Einzelwerten die Bank-Titel. So zogen BAWAG um 4,84 Prozent nach oben und führten damit die Gewinnerliste im prime market an. Raiffeisen konnten sich um 3,20 Prozent erholen. Erste Group gewannen 2,27 Prozent an Wert.

Unter den weiteren Indexschwergewichten gaben voestalpine um 2,33 Prozent nach. Wienerberger schwächten sich leicht um 0,38 Prozent ab und Verbund notierten unverändert zum Vortag.

Agrana büßten 0,82 Prozent auf 16,96 Euro ein. Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel von 19,50 auf 18,80 Euro gekürzt. Das Anlagevotum "Hold" wurde hingegen bestätigt.

Die Analysten von Raiffeisen Research haben ihr Kursziel für die Aktien von Palfinger von 44,0 auf 39,0 Euro gekürzt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde für die Titel des Kranherstellers aber unverändert beibehalten. Auch die Analysten der Deutschen Bank bewerten die Palfinger-Aktien aktuell mit dem Kaufvotum "Buy". Als Kursziel wurden hier 42,00 Euro genannt. Palfinger-Papiere lagen 1,20 Prozent höher bei 29,45 Euro.

ger/pma

ISIN AT0000999982