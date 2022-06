Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit plus 1,37 Prozent weiter fest

Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, weiterhin mit fester Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.10 Uhr mit 3.035,30 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 41,16 Punkten bzw. 1,37 Prozent. Der ATX Prime notierte mit einem Aufschlag von 1,22 Prozent bei 1.534,96 Zählern.

Auch das europäische Umfeld zeigte sich nach positiven Vorgaben der Asien-Märkte mit Zugewinnen. Unterstützung lieferten Lockerungen der strengen Quarantänebestimmungen in China gegen Corona, hieß es von Marktbeobachtern. Allerdings bleibe das Umfeld für Aktien angesichts anhaltender Rezessions- und Inflationssorgen schwierig. Nachrichten oder Signale, die eine nachhaltige Entspannung der Märkte rechtfertigen würden, gab es nicht.

Die Augen der Investoren richten sich auf eine Reihe von Redebeiträgen europäischer Zentralbanker zur Eröffnung des geldpolitischen Symposiums der Europäischen Zentralbank (EZB) im portugiesischen Sintra. So sollte laut Ratsmitglied Martins Kazaks im Juli eine größere Zinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte in Betracht gezogen werden. Zudem sagte Präsidentin Christine Lagarde, die EZB könnte angesichts der hartnäckig hohen Inflation das Tempo bei der Normalisierung der Geldpolitik in den nächsten Monaten erhöhen.

Die Ölpreise zogen deutlich an. Marktbeobachter verwiesen auf neue Angebotssorgen. Am Markt wurde der Anstieg erneut mit einem Rückgang der Ölexporte in Libyen erklärt. Ölwerte erfreuten sich europaweit guter Nachfrage. In Wien konnten OMV 3,3 Prozent zulegen und Schoeller-Bleckmann gewannen um 2,3 Prozent.

Angeführt wurde die Gewinnerliste im prime market von Warimpex, die um gut acht Prozent nach oben kletterten. Verbund zeigten sich um 2,9 Prozent fester. Bei den Bankwerten konnten Raiffeisen um 1,9 Prozent und Erste Group um 1,5 Prozent gewinnen.

Aktien der Telekom Austria notierten unverändert zum Vortag. Die Aktionäre haben auf der gestrigen Hauptversammlung die vom Vorstand vorgeschlagene Dividende von 0,28 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2021 abgesegnet. Das teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Im Jahr davor war die Ausschüttung mit 0,25 Euro je Papier etwas geringer ausgefallen.

Schwächer tendierten unter den Einzelwerten Addiko und büßten 2,3 Prozent ein. AMAG und Wienerberger verloren jeweils rund zwei Prozent an Wert.

ger/kat

ISIN AT0000999982