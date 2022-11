Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit plus 1,72 % weiterhin sehr fest

Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, am Nachmittag weiterhin mit sehr fester Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.265,52 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 55,26 Punkten bzw. 1,72 Prozent. Der ATX Prime notierte mit einem Plus von 1,55 Prozent bei 1.633,88 Zählern.

Nach verhaltenem Start zeigte sich auch das europäische Umfeld mittlerweile mit leichten Aufschlägen. Zuvor hatten die Übersee-Börsen noch uneinheitliche Vorgaben geliefert.

Die Zinserwartungen stehen weiterhin im Fokus des Marktgeschehens, hieß es von Analystenseite. Vertreter der Europäischen Zentralbank (EZB) stellten weitere Leitzinserhöhungen in Aussicht. Die Höhe des nächsten Zinsschritts bleibt aber unklar.

Im Auge behalten die Investoren auch die Entwicklungen in China, wo Wachstumshoffnungen der Anleger durch die stark steigenden Covid-Fälle zuletzt einen Dämpfer erhalten hatten.

Weiterhin sehr dünn gestaltete sich die Meldungslage zu den Unternehmen. Datenseitig könnte am späteren Nachmittag noch das EWU-Verbrauchervertrauen in den Fokus rücken. Die vorläufigen Novemberdaten stehen laut den Helaba-Analysten unter günstigen Vorzeichen.

Angetrieben wurde der ATX weiterhin vor allem von den Zugewinnen bei den Energiewerten. So zogen unter den Versorgern die Aktien des Verbund um gut sieben Prozent an. EVN konnten sich um 2,3 Prozent verbessern.

Die Ölwerte zeigten sich nach dem schwachen Wochenstart ebenfalls gut nachgefragt. OMV-Titel gewannen 4,1 Prozent und Schoeller-Bleckmann legten um 3,8 Prozent zu. Marktbeobachter verwiesen hier auf den starken europäischen Öl-Sektor, der von einer positiven Sektorstudie der US-Bank Citigroup profitierte. Zudem reagierten Ölwerte auf die Aussage des saudischen Ölministers, dass die OPEC+-Staaten das Angebot nicht vergrößern wollen, hieß es weiter.

s Immo startete nach dem gestrigen Kurssprung deutlich schwächer in die heutige Sitzung, drehten dann aber nach oben und lagen am Nachmittag deutliche 4,3 Prozent im Plus. Die Aktien hatten zu Wochenbeginn bereits um satte 15,5 Prozent höher geschlossen, nachdem am Vormittag die Immofinanz in einer Mitteilung bekannt gegeben hatte, eine Mehrheit beim Schwesterkonzern anzustreben.

Kapsch TrafficCom zählten mit einem Kursanstieg um 4,5 Prozent ebenfalls zu den größeren Gewinnern. Mit einem neuen Mautsystem soll die Kapsch TrafficCom in Frankreich dazu beitragen, dass es weniger Staus und damit auch deutlich weniger Emissionen gibt, teilte das Unternehmen in einer Aussendung mit. Dabei handle es sich um ein barrierefreies Mautsystem, das auf 250 Kilometer der Autobahnen A13 und A14, auf der Strecke von Paris nach Caen, installiert werden solle.

ger/spo

ISIN AT0000999982