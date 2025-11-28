ATX
|
5 009,77
|
26,50
|
0,53 %
|
28.11.2025 15:42:00
Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit ruhigem Wochenausklang
Aufgrund fehlender Impulse aus den USA wegen des "Black Friday" und ausbleibenden Nachrichten zu österreichischen Unternehmen gab es nur wenig Aktivität in Europa. Dabei hatten weder die deutschen Arbeitslosenzahlen noch die vorläufigen Verbraucherpreise aus der Eurozone große Auswirkungen auf die Börsen.
Am heimischen Aktienmarkt zeigte am Nachmittag weiterhin kaum Bewegung. Stark gesucht waren im prime market die Aktien der Zumtobel und legten 5,03 Prozent auf 3,55 Euro zu. Pierer Mobility stiegen um 5,36 Prozent auf 17,30 Euro. Aktien des Ölfeldausrüsters SBO gewannen 1,5 Prozent. Auch an anderen Börsen in Europa waren Ölwerte zum Wochenschluss gesucht.
Zu den größten Verlierern zählten Polytec mit einem Minus von 1,52 Prozent und Rosenbauer mit einem Minus von 1,32 Prozent. Die Werte von CPI Europe verloren nach Meldung von Zahlen 1,14 Prozent. Der Immobilienkonzern hatte am Donnerstag Quartalszahlen vorgelegt. CPI Europe erwirtschaftete in den ersten drei Quartalen 2025 einen Konzerngewinn von 236,9 Mio. Euro (2024: 50,9 Mio. Euro).
rst/mik
ISIN AT0000999982
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 009,77
|0,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen etwas höher ins Wochenende -- US-Börsen beenden "Black Friday"-Handel im Plus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Auch die US-Börsen legten zu. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.