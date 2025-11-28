Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit ruhigem Wochenausklang

Die Wiener Börse hat sich am Freitag im Nachmittagshandel mit kleinen Zuwächsen gezeigt. Der ATX gewann dünne 0,13 Prozent auf 4.989,80 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime stieg ebenfalls leicht um 0,18 Prozent auf 2.483,82 Zähler. Auch an anderen europäischen Börsen ging es im Verlauf etwas nach oben.

Aufgrund fehlender Impulse aus den USA wegen des "Black Friday" und ausbleibenden Nachrichten zu österreichischen Unternehmen gab es nur wenig Aktivität in Europa. Dabei hatten weder die deutschen Arbeitslosenzahlen noch die vorläufigen Verbraucherpreise aus der Eurozone große Auswirkungen auf die Börsen.

Am heimischen Aktienmarkt zeigte am Nachmittag weiterhin kaum Bewegung. Stark gesucht waren im prime market die Aktien der Zumtobel und legten 5,03 Prozent auf 3,55 Euro zu. Pierer Mobility stiegen um 5,36 Prozent auf 17,30 Euro. Aktien des Ölfeldausrüsters SBO gewannen 1,5 Prozent. Auch an anderen Börsen in Europa waren Ölwerte zum Wochenschluss gesucht.

Zu den größten Verlierern zählten Polytec mit einem Minus von 1,52 Prozent und Rosenbauer mit einem Minus von 1,32 Prozent. Die Werte von CPI Europe verloren nach Meldung von Zahlen 1,14 Prozent. Der Immobilienkonzern hatte am Donnerstag Quartalszahlen vorgelegt. CPI Europe erwirtschaftete in den ersten drei Quartalen 2025 einen Konzerngewinn von 236,9 Mio. Euro (2024: 50,9 Mio. Euro).

rst/mik

ISIN AT0000999982