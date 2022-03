Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit satten 3,1 Prozent im Minus

Die Wiener Börse hat am Freitagnachmittag weiterhin mit satten Verlusten tendiert. Europaweit hält der Ukraine-Krieg die Finanzmärkte weiterhin fest im Griff. Vor dem Wochenende waren es Meldungen rund um den russischen Beschuss eines ukrainischen Atomkraftwerks, die für Krisenstimmung an den Börsen sorgten. Vor Start an der Wall Street werden auch an den US-Börsen Verluste erwartet.

Der ATX tendierte zuletzt gegen 14.25 Uhr mit deutlichen Abschlägen von 3,14 Prozent bei 3.056,35 Punkten. Auch der breiter gefasste ATX Prime verlor 3,14 Prozent auf 1.545,55 Einheiten. Damit wurde auch die leichte Erholung am heimischen Aktienmarkt vom gestrigen Donnerstag zunichtegemacht. Seit Beginn der Woche beläuft sich das Minus im ATX damit bereits auf über 13 Prozent.

In der Nacht auf Freitag hat es Angriffe durch die russische Seite auf das europaweit größte Atomkraftwerk in der Nähe der Großstadt Saporischja gegeben. Im Zusammenhang mit diesem Angriff ist zudem ein Brand in einem Gebäude der Anlage ausgebrochen, der laut ukrainischen Ministeriumsangaben inzwischen gelöscht werden konnte. Zudem wurde keine erhöhte Strahlung in dem Gebiet festgestellt.

Auch wenn der Brand in dem europaweit größten Atomkraftwerk gelöscht zu sein scheint, beschwöre der Vorfall, so CMC-Markets-Experte Jochen Stanzl, die Angst vor einer nuklearen Katastrophe. Mit Fortdauer des Krieges in der Ukraine stellen sich an den Märkten auch zunehmend die Fragen nach den Auswirkungen auf die Konjunktur und auf die Inflation. Zuletzt haben sich die Notenbanken im Hinblick auf geldpolitische Straffungen zur Eindämmung der Inflation bereits vorsichtiger gezeigt. Jedoch dürfte sich der Inflationsdruck angesichts der stark gestiegenen Energiepreise wohl weiter verstärken.

Konjunkturdaten gerieten aufgrund der Lage in der Ukraine in den Hintergrund. Aus Deutschland wurden Zahlen zum Außenhandel veröffentlicht. Demnach sanken sowohl die deutschen Importe als auch Exporte im Jänner überraschend. Am Nachmittag werden dann noch Daten vom US-Arbeitsmarkt erwartet.

Auch Zahlen zur österreichischen Wirtschaftsleistung im Vorjahr fanden keine Beachtung am Markt. Wie die Statistik Austria bekannt gab, ist die heimische Wirtschaft 2021 real um 4,5 Prozent gewachsen. In Summe blieb die Wirtschaftsleistung damit knapp unter dem Vorkrisenniveau von 2019.

Satte Verluste verbuchten im ATX weiterhin die Aktien der Erste Group (minus 7,1 Prozent). Damit blieb auch von den deutlichen Erholungsgewinnen von fast 10 Prozent vom Donnerstag nur noch wenig übrig. Die Titel der OMV verloren klare 5 Prozent und die Aktien der RBI lagen ebenso mit 5 Prozent im Minus. Als einer der wenigen Gewinner legten die Aktien des Verbund um fast 4 Prozent zu.

pma/kat

ISIN AT0000999982