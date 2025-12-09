Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit wenig Bewegung

Die Wiener Börse zeigte sich am Dienstag bisher sehr ruhig. Der ATX legte etwas um 0,36 Prozent auf 5.118,11 Punkte zu. Auch der ATX Prime war leicht mit 0,35 Prozent auf 2.541,42 Einheiten im Plus. Getragen wurde der Leitindex vor allem von Banken- und Versicherungswerten. Die wichtigsten europäischen Börsen notierten ebenso mehrheitlich im Plus.

Die weitgehende Anlegerzurückhaltung wird von Experten mit dem Warten auf die US-Zinsentscheidung am Mittwoch erklärt. Marktseitig geht man von einer Reduktion des Leitzinsbandes um 25 Basispunkte aus. Analysten der Helaba schreiben dazu, dass "das Risiko einer Enttäuschung an den Finanzmärkten mithin erhöht scheint". Ähnlich klingt das bei Erica Camilleri, Analystin bei Manulife Investment Management: "Von den möglichen Meinungsverschiedenheiten über den Ton von Fed-Chef (Jerome) Powell bis hin zu den Wirtschaftsprognosen gibt es meiner Meinung nach viele Möglichkeiten, die Märkte zu überraschen."

Neue Außenhandelsdaten aus Deutschland hingegen rührten die Börsen kaum. Insgesamt wuchsen die deutschen Exporte im Oktober nämlich minimal um 0,1 Prozent zum Vormonat, die Importe sanken um 1,2 Prozent.

Für das ATX-Schwergewicht Erste Bank Group haben heute Analysten der UBS-Bank das Kursziel für die Bank von 97 Euro auf 108 Euro hinausgesetzt. Die Empfehlung "Buy" wurde von den zuständigen Experten Nicolas O'Sullivan und Mate Nemes bestätigt. "Die Erste Group ist eine gut diversifizierte Bank, die von starken Volumen-und Margentrends in Mittel- und Osteuropa profitiert", schreiben die Analysten. Die Erste-Aktien wurden im Laufe des Dienstags mit plus 1,35 Prozent auf 97,85 Euro gehandelt.

Beim Faserhersteller Lenzing wurde eine Änderung an der Unternehmensspitze gemeldet. Vorstandschef Rohit Aggarwal zieht sich mit Ende Jänner 2026 von seinem Posten zurück. Den Ausblick für 2025 bestätigte der börsennotierte oberösterreichische Konzern unterdessen. Lenzing verloren daraufhin 3,0 Prozent und waren zwischenzeitlich das Schlusslicht im ATX Prime-Segment.

An den europäischen Börsen waren Versicherungspapiere gesucht. Das bildete sich auch im ATX Prime ab, wo Vienna Insurance Group (VIG) zeitweilig die Topperformer waren. VIG lagen am Nachmittag bei plus 6,5 Prozent, Uniqa bei plus 2,2 Prozent. Getragen wurde der ATX Prime weitgehend von den Banken: RBI (+ 3,2 Prozent), Addiko Bank (+ 1,8 Prozent). Bawag jedoch lagen gegen den Trend bei minus 0,7 Prozent. Rückenwind für Bankentitel könnte es durch eine Vereinfachung der Kapitalregeln für Banken durch die Europäische Zentralbank (EZB) geben. Am Donnerstag sollen derartige Pläne vorgestellt werden, wie zwei mit den Plänen vertraute Personen am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters mitteilten.

Am unteren Ende fanden sich neben Lenzing die Austriacard Holding (- 3,2 Prozent) und Zumtobel (- 3,2 Prozent).

