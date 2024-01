Wiener Börse (Nachmittag) - ATX nach EZB-Entscheid minus 0,15 %

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstag nach der Bekanntgabe der EZB-Leitzinsentscheidung knapp im Minus präsentiert. Der ATX notierte gegen 14.20 Uhr mit einem leichten Rückgang von 0,15 Prozent auf 3.425,85 Einheiten, nachdem er zuvor um die Nulllinie gependelt hatte. Am Vortag hatte der heimische Leitindex noch ein klaren Plus von 1,38 Prozent verbucht. An den europäischen Leitbörsen herrschten im Verlauf überwiegend negative Vorzeichen.

Die Euro-Währungshüter geben trotz zunehmender Konjunktursorgen Forderungen nach einer Zinssenkung vorerst nicht nach. Der Leitzins, zu dem sich Banken im Euroraum frisches Geld bei der Europäischen Zentralbank (EZB) besorgen können, bleibt wie von Experten im Vorfeld erwartet zunächst bei 4,5 Prozent.

Mit Spannung warten die Markteilnehmer nun auf die begleitenden Kommentare von EZB-Chefin Lagarde hinsichtlich der weiteren Perspektiven der Geldpolitik. Die Zinssenkungserwartungen sind beiderseits des Atlantiks ausgeprägt und somit besteht latent das Risiko einer Enttäuschung, sollten klare Bekenntnisse der EZB und der Fed für einen umfänglichen Zinssenkungszyklus ausbleiben, schrieben die Helaba-Experten.

Am heimischen Markt meldete sich von Analystenseite die Erste Group und nahm ihr Anlagevotum für die Aktien der BAWAG von "Hold" auf "Accumulate" hoch. Gleichzeitig wurde das Kursziel für die Titel von 50,00 auf 56,00 Euro nach oben revidiert. Die BAWAG-Titel legten sehr moderate 0,1 Prozent auf 49,08 Euro zu.

Zudem hat die Berenberg Bank ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien von Wienerberger in einer Branchenstudie bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 35,00 Euro für die Papiere des Ziegelherstellers wurde unverändert belassen. Die Wienerberger-Papiere tendierten prozentuell unverändert bei 29,90 Euro.

Auf Unternehmensebene gestaltete sich die Nachrichtenlage weiterhin sehr dünn. Die schwergewichteten Banken Erste Group und Raiffeisen Bank International zeigten sich mit Kursrückgängen von 0,2 bzw. 0,4 Prozent.

Die Papiere des Faserherstellers Lenzing büßten 2,3 Prozent ein. Die Titel des Salzburger Kranherstellers Palfinger bauten ein Minus von 1,9 Prozent.

ste/ger

ISIN AT0000999982