Wiener Börse (Nachmittag) - ATX nach EZB-Entscheid mit minus 0,32%

Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag nach der Bekanntgabe der jüngsten geldpolitischen Entscheidungen der EZB leicht im Minus notiert. Der heimische Leitindex ATX tendierte gegen 14.05 Uhr mit einem Rückgang von 0,32 Prozent bei 3.635,18 Punkten. Europaweit wurden im Verlauf die Abschläge europaweit etwas eingegrenzt.

Die Leitzinsen wurden von der EZB unverändert auf einem Rekordtief belassen. Zudem verabschiedet sich die EZB nur schrittweise von ihrem Pandemie-Nothilfeprogramm (PEPP). Im vierten Quartal soll das Tempo der milliardenschweren Anleihenkäufe leicht verringert werden.

Am heimische Aktienmarkt gestaltet sich die Meldungslage wie bereits am Vortag sehr dünn. Unter den Schwergewichten in Wien rutschten die OMV-Anteilsscheine um zwei Prozent tiefer. voestalpine schwächten sich um 0,9 Prozent ab.

Die auffälligste Bewegung absolvierte die Marinomed-Aktie. Die Papiere des Biotechunternehmen zogen mit geringen Handelsumsätzen um 4,4 Prozent hoch.

Bei den schwergewichteten Banken setzte nach den Verlaufsverlusten nun eine leichte Erholungsbewegung ein. BAWAG-Titel verbesserten sich um 0,4 Prozent. Erste Group-Papiere zeigten sich mit plus 0,1 Prozent wenig verändert. Bei der Raiffeisen Bank International gab es keine prozentuelle Veränderung zu sehen.

FACC-Aktien sackten um 3,1 Prozent ab. Die Papiere des Luftfahrtzulieferers hatten am Montag und Dienstag nach Erhalt einen Großauftrages von Airbus deutlich zugelegt.

Lenzing gaben weitere 2,4 Prozent nach. Bereits am Vortag waren die Anteilsscheine des Faserherstellers nach der Ankündigung eines Chefwechsels um fast vier Prozent eingebrochen.

Mindestens zwei Prozent büßten zudem Strabag und Agrana ein.

ISIN AT0000999982