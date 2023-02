Wiener Börse (Nachmittag) - ATX nach EZB-Entscheid mit plus 0,26%

Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstagnachmittag nach der Bekanntgabe der EZB-Leitzinsentscheidung weiterhin leicht im Plus tendiert. Gegen 14.20 Uhr stand der Leitindex ATX um 0,26 Prozent höher bei 3.386,97 Punkten. An den europäischen Leitbörsen herrschten etwas deutlichere Zuwächse vor.

Mit der fünften Zinserhöhung in Folge stemmen sich die Euro-Währungshüter gegen die nach wie vor hohe Teuerung. Die Europäische Zentralbank (EZB) hebt den Leitzins im Euroraum wie erwartet erneut um 0,50 Prozentpunkte auf nun 3,0 Prozent an. Für die nächste geldpolitische Sitzung am 16. März ist bereits eine weitere Zinserhöhung im selben Ausmaß in Aussicht gestellt.

Gebremst wurde der ATX von den Abschlägen der Schwergewichte Raiffeisen Bank International (RBI) und OMV. Die RBI-Titel verbilligten sich um zwei Prozent. Beim Branchenkollegen Erste Group gab es ein Plus von 2,1 Prozent zu sehen. Die OMV-Aktien haben auf die Vorlage von Geschäftszahlen mit Kursabschlägen von bis zu fünf Prozent reagiert, grenzten im Verlauf das Minus aber auf 3,1 Prozent etwas ein.

Der Öl-, Gas- und Chemiekonzern hatte Ergebnisse für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 präsentiert. Die Analysten der Erste Group bewerteten die Ergebnisse für das 4. Quartal des Vorjahres als enttäuschend und unter den Markterwartungen. Die Zufallsgewinnsteuer und der Preisdeckel in Rumänien, niedrigere Gewinne im Chemiebereich und Lagerbewertungen wurden von den Experten dafür verantwortlich gemacht, dass die Ergebnisse unter den Prognosen ausgefallen seien.

Im Verlauf wurden Aktien aus der Ölbranche europaweit gemieden. Die Aktie des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckman fiel um 2,4 Prozent. Auch die Rohölpreise gaben nach den deutlichen Vortagesverlusten weiter nach.

Die AT&S-Papiere steigerten sich hingegen nach Zahlenpräsentation um deutliche 9,5 Prozent. Europaweit standen die Technologiewerte am Berichtstag in der Gunst der Anleger weit oben, nachdem die Nasdaq starke Vorgaben geliefert hatte. Am Vortag waren die Titel des Leiterplattenherstellers noch um fast acht Prozent abgerutscht, nachdem der Konzern die Erwartungen für das Geschäftsjahr 2022/23 runtergeschraubt hatte. Das steirische Unternehmen hat in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2022/23 einen deutlich höheren Gewinn eingefahren, wurde heute nun bekannt. Das Konzernergebnis stieg von 62 Mio. auf 221 Mio. Euro, während sich der Umsatz von rund 1,15 Mrd. auf 1,49 Mrd. erhöhte. Einbußen gab es jedoch im dritten Quartal.

Palfinger bauten ein Plus von 1,2 Prozent auf 28,55 Euro. Die Deutsche Bank-Analysten haben ihr Kursziel für die Aktien des Salzburger Kranherstellers von 38 auf 40 Euro nach oben revidiert. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde gleichzeitig bestätigt.

Eine auffällige Kursbewegung gab es zudem bei Lenzing zu sehen. Die Papiere des Faserherstellers steigerten sich um 4,2 Prozent. Im Energiebereich ermäßigten sich die Verbund-Titel um 1,8 Prozent. Die Porr-Aktie schwächte sich um 2,8 Prozent ab.

ste/spa

ISIN AT0000999982