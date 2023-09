Wiener Börse (Nachmittag) - ATX nach EZB-Entscheid mit plus 1,02 %

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstagnachmittag nach der mit Spannung erwarteten Bekanntgabe der EZB-Leitzinsentscheidung mit weiterhin höherer Tendenz präsentiert. Der heimische Leitindex ATX steigerte sich bis etwa 14.30 Uhr um 1,02 Prozent auf 3.177,28 Punkte. Bereits vor dem EZB-Votum lag er klar im Plus. Auch an den europäischen Leitbörsen überwogen im Verlauf die positiven Vorzeichen.

Im Kampf gegen die Inflation hat die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen das zehnte Mal in Serie angehoben. Die Euro-Wächter um Notenbankchefin Christine Lagarde beschlossen bei ihrer ersten Zinssitzung nach der Sommerpause, die Schlüsselsätze wie im Juli erneut um einen viertel Prozentpunkt zu erhöhen. Der Leitzins steigt somit von 4,25 Prozent auf 4,50 Prozent.

"Ein Verzicht auf die Zinsanhebung, eine Pause, hätte die Zinserhöhungserwartungen angesichts des noch hohen Inflationstempos lediglich auf die nächste Sitzung verschoben", erklärte ein Experte in seiner ersten Reaktion. "Da wäre nicht viel gewonnen gewesen." Insgesamt lasse die EZB mit der erneuten Zinserhöhung keine Zweifel an ihrer Entschlossenheit bei der Inflationsbekämpfung.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltete sich die Meldungslage auf Unternehmensebene unverändert sehr dünn. Die Papiere des Stromversorgers Verbund gewannen in einem positiven europäischen Branchenumfeld deutliche vier Prozent. Die EVN-Papiere steigerten sich deutlich weniger um 0,4 Prozent.

Bei den schwergewichtete Banken gab es überwiegend Kursgewinne zu sehen. Die Aktionäre der Erste Group konnten ein Plus von 1,5 Prozent verbuchen. BAWAG verteuerten sich leicht um 0,3 Prozent. Die Titel der Raiffeisen Bank International traten mit minus 0,08 Prozent auf der Stelle.

Immofinanz bauten ein Plus von 0,8 Prozent auf 18,18 Euro. Die Analysten der Deutsche Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des Immobilienkonzerns von 14,0 auf 16,0 Euro erhöht. Die Verkaufsempfehlung "Sell" wurde unverändert belassen.

Deutlich im Minus standen RHI Magnesita mit Abschlägen von drei Prozent. Die Titel des Vorarlberger Leuchtenherstellers Zumtobel gewannen hingegen 2,6 Prozent.

