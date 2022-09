Wiener Börse (Nachmittag) - ATX nach EZB-Entscheid plus 0,24 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag nach der Veröffentlichung der mit Spannung erwarteten Zinserhöhung weiterhin leicht im Plus tendiert. Bis etwa 14.20 Uhr legte der heimische Leitindex ATX um 0,24 Prozent zu auf 2.911,64 Punkte.

Die Europäische Zentralbank (EZB) stemmt sich mit einer historischen Zinserhöhung gegen die Rekordinflation im Euroraum. Erstmals in der Geschichte der Notenbank beschloss der EZB-Rat eine Zinsanhebung um 0,75 Prozentpunkte. Damit steigt der Leitzins, zu dem sich Geschäftsbanken frisches Geld bei der EZB leihen können, auf 1,25 Prozent. Die EZB stellte zugleich weitere Zinserhöhungen in den nächsten Monaten in Aussicht. Experten hatten im Vorfeld mit einem Zinsschritt in dieser Höhe gerechnet.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltete sich das Meldungsaufkommen auf Unternehmensseite unverändert mager. Unterstützung für den ATX lieferten vor allem die Kursgewinne der schwergewichteten Banken. Raiffeisen Bank International verteuerten sich um 1,9 Prozent. Erste Group legten ebenfalls um 1,9 Prozent zu und BAWAG gewannen 1,3 Prozent.

Verbund-Anteilsscheine kamen um 4,2 Prozent zurück, nachdem die Aktie am Vortag in einem sehr starken europäischen Versorgersektor um mehr als 13 Prozent hochgesprungen war. EVN-Titel gaben am Berichtstag 1,2 Prozent ab.

Ins Blickfeld rückten auch zwei neue Analystenmeinungen. Die Porr-Aktie baute ein Minus von 2,5 Prozent auf 10,98 Euro. Die Experten von Warburg Research haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien des Baukonzerns bestätigt. Das Kursziel wurde leicht von 21,00 auf 20,00 Euro nach unten revidiert.

Die Aktie des Flughafen Wien zeigte sich minus 0,2 Prozent auf 32,90 Euro nur wenig verändert. Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Papiere des führenden heimischen Airports von 36,5 auf 37,8 Euro erhöht. Das Anlagevotum "Accumulate" wurde gleichzeitig bestätigt.

ste/spo

ISIN AT0000999982