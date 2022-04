Wiener Börse (Nachmittag) - ATX nach EZB-Ratssitzung weiterhin fester

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagnachmittag anhaltend fester gezeigt. Der Leitindex ATX legte bis 15.00 Uhr um 0,86 Prozent auf 3.257,27 Zähler zu. Die Ergebnisse der Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) sorgten in Wien zunächst für einen Knick in der Kurskurve, der ATX erholte sich aber rasch wieder. Damit steuert der Wiener Markt auf den dritten Gewinntag in Folge in dieser verkürzten Handelswoche zu - am morgigen Karfreitag ist der Wiener Markt geschlossen.

Trotz der Rekordinflation im Euroraum zögert die EZB in Zeiten des Ukraine-Kriegs eine Zinswende weiter hinaus. Der EZB-Rat beschloss am Donnerstag, den geldpolitischen Schlüsselsatz von 0,0 Prozent beizubehalten. Zugleich müssen Banken weiterhin Strafzinsen zahlen, wenn sie überschüssige Gelder bei der Notenbank horten. Dieser sogenannte Einlagesatz bleibt bei minus 0,5 Prozent. Der EZB-Rat hält die Tür allerdings für eine Erhöhung offen: Er steht bereit, "alle seine Instrumente" bei Bedarf anzupassen.

"Leider hat die EZB heute trotz einer Inflationsrate von 7,5 Prozent nicht beschlossen, ihre Nettoanleihekäufe und Minus-Zinsen früher zu beenden. Dieses Abwarten ist riskant", hieß es von Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer in einer ersten Stellungnahme. Je länger die EZB an der sehr lockeren Geldpolitik festhalte, desto höher sei die Gefahr, dass sich die sehr hohe Inflation dauerhaft festsetze, so der Ökonom weiter.

In Wien standen die Papiere der voestalpine nach Neuigkeiten im Marktfokus. Der Stahlkonzern trennt sich für 610 Mio. Dollar von einem 80-Prozent-Anteil an seinem Roheisenwerk in Texas, wurde vorbörslich bekannt. Die Anleger zeigten sich zunächst hoch erfreut, die Aktie sprang knapp nach Sitzungsbeginn über vier Prozent nach oben. Nachdem die erste Euphorie verflogen war, blieb bis zum Nachmittag ein Plus von 1,3 Prozent.

Im Branchenvergleich zeigten sich Papiere mit Bezug zur Luftfahrtbranche fester. Flughafen Wien lagen mit einem Aufschlag von 4,8 Prozent am obersten Ende des Kurszettels, gefolgt von Airline-Caterer Do&Co, dessen Aktien sich um 3,3 Prozent verbesserten. Auch FACC legten 1,2 Prozent zu.

Daneben notierten auch Bankwerte im ATX klar im Plus. Raiffeisen Bank International und BAWAG legten um jeweils rund 1,6 Prozent zu, Erste Group gewannen 1,3 Prozent. Schwächer zeigten sich Ölwerte. OMV fielen um 0,1 Prozent, Schoeller-Bleckmann rutschten um 3,3 Prozent ab.

Die US-Einzelhandelsumsätze legten im März gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent zu, wurde am Nachmittag bekannt. Ökonomen hatten im Schnitt einen Anstieg um 0,6 Prozent erwartet. Der Anstieg im Vormonat wurde deutlich nach oben revidiert. Der Zuwachs von ursprünglich 0,3 Prozent wurde auf 0,8 Prozent revidiert.

Ohne die häufig schwankenden Erlöse aus Autoverkäufen stiegen die Umsätze im März um 1,1 Prozent. Hier war ein Anstieg um 1,0 Prozent erwartet worden. Auch in dieser Betrachtung wurde der Vormonatsanstieg merklich nach oben revidiert. Im weiteren Verlauf steht in den USA noch das Barometer des Verbrauchervertrauens der Universität Michigan, das Michigan Sentiment, am Programm.

