Wiener Börse (Nachmittag) - ATX nach Inflationsdaten leicht im Plus

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstagnachmittag kaum bewegt. Der ATX hielt sich weiter knapp im Plus und notierte gegen 15 Uhr mit einem Zuwachs von 0,28 Prozent bei 3.132,11 Punkten. Der ATX Prime stieg um 0,40 Prozent auf 1.582,02 Zähler. Auch andere Börsen legten nach einer kleinen Schwächephase am späten Vormittag wieder leicht zu.

Das bestimmende Thema an den Börsen bleibt die Frage, ob die Notenbanken mit weiteren Zinserhöhungen gegen die hohe Inflation ankämpfen. Für etwas Erleichterung könnten vor diesem Hintergrund die um 14 Uhr gemeldeten Inflationsdaten aus Deutschland gesorgt haben.

Die Inflationsrate in Deutschland ist im September auf den niedrigsten Stand seit Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine gefallen. Die Verbraucherpreise legten nur noch um 4,5 Prozent zum Vorjahresmonat zu nach 6,1 Prozent im August. Dafür dürften teilweise auch Sondereffekte wie der Wegfall von Steuererleichterungen im Vergleichzeitraum gesorgt haben, schreiben die Analysten der Commerzbank in einer ersten Reaktion. Sie erwarten aber dennoch, dass sich der Trend sinkender Inflationsraten in den kommenden Monaten fortsetzen wird.

Die gemeldeten Arbeitsmarktdaten aus den USA fielen hingegen besser als erwartet aus und untermauerten damit die Zinsängste. In der vergangenen Woche stieg die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe leicht um 2000 auf 204.000, Ökonomen hatten im Schnitt mit einem deutlicheren Anstieg auf 215.000 Anträge gerechnet.

Wichtige Nachrichten zu in Wien notierten Unternehmen lagen am Donnerstag nicht vor. Gut gesucht waren Aktien des Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann und legten 2,9 Prozent zu. Auch an anderen Börsen in Europa fanden sich Ölwerte unter den Gewinnern. Die Rohölpreise sind zuletzt weiter gestiegen und nähern sich der runden Marke von 100 US-Dollar je Fass (159 Liter).

Unter den weiteren Gewinnern fanden sich Lenzing (plus 2,8 Prozent) und Kapsch TrafficCom (plus 1,7 Prozent). AMAG und Austriacard waren mit Verlusten von jeweils über 3 Prozent die größten Verlierer.

Aktien des Börsenneuzugangs EuroTeleSites befestigten sich um 0,22 Prozent auf 4,61 Euro, konnten sich damit aber nur minimal nach dem Kurseinbruch vom Vortag von über 11 Prozent erholen. Die seit Freitag an der Börse notierte Aktie der von der Telekom-Austria abgespaltenen Funktturmtochter notiert damit auch weiter unter dem Ausgabepreis von 4,95 Euro.

mik/spa

ISIN AT0000999982