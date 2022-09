Wiener Börse (Nachmittag) - ATX nach schwachem August minus 1,89%

Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag klar im Minus tendiert. Der ATX fiel bis 14.15 Uhr um 1,89 Prozent auf 2.843,90 Punkte, nachdem der heimische Leitindex bereits eine schwache Bilanz für den Börsenmonat August abgeliefert hatte. Der ATX hat im Vormonat um mehr als vier Prozent an Wert eingebüßt.

Auch an den europäischen Leitbörsen ging es am Berichtstag mit den Aktienkursen weiter Richtung Süden. Zinserhöhungserwartungen machen dem Aktienmarkt weiterhin zu schaffen, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Aufgrund der rekordhohen Inflation im Euroraum steuert die EZB in der kommenden Woche mit einer voraussichtlich starken Leitzinserhöhung gegen die Preisentwicklung an und dies könnte sich auf die Wirtschaftsentwicklung negativ auswirken, befürchten die Aktieninvestoren.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltet sich die Meldungslage auf Unternehmensebene unverändert dünn. Die Verkäufe gingen quer durch die Branchen. Unter den Einzelwerten stand die Andritz-Aktie mit minus 4,1 Prozent am stärksten unter Verkaufsdruck. Unter den weiteren Schwergewichten bauten Wienerberger ein Minus von 3,8 Prozent und die Verbund-Anteilsscheine ermäßigten sich um 3,1 Prozent.

OMV fielen um 1,2 Prozent. Die Papiere des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann gaben um 2,7 Prozent nach. Hier könnten die erneut schwachen Rohölpreise zusätzlich belastet haben.

Die schwergewichtete Erste Group verbilligte sich um 1,9 Prozent. Beim Branchenkollegen Raiffeisen Bank International gab es ebenfalls ein Minus von 1,9 Prozent zu beobachten. voestalpine schwächten sich um 1,6 Prozent ab. Die Papiere des Kranherstellers Palfinger verbuchten ein Minus von 3,1 Prozent. Im Technologiebereich reduzierten sich AT&S um 1,9 Prozent. Die Titel des Versicherungskonzern Vienna Insurance sanken um 2,1 Prozent.

Positive Konjunkturnachrichten aus Österreich konnten die Aktienkurse nicht unterstützen. Die österreichische Wirtschaft ist heuer im zweiten Quartal um 6,0 Prozent gewachsen. Damit lag die Wirtschaftsleistung um 1,5 Prozent über jener des ersten Quartals und um 3,8 Prozent über dem Vergleichsquartal des Jahres 2019, also vor der Coronapandemie. Das wirtschaftliche Umfeld sei dabei weiterhin von multiplen Krisen geprägt, sagte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas und verwies auf die Inflation, den Krieg in der Ukraine und die Coronapandemie.

ste/sto

ISIN AT0000999982