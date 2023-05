Wiener Börse (Nachmittag) - ATX nach US-Daten 0,7 Prozent im Plus

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagnachmittag nach überraschend guten US-Wirtschaftsdaten weiter im Plus gezeigt. Der ATX hielt knapp vor 15 Uhr mit einem Aufschlag von 0,70 Prozent und 3.161,82 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime gewann 0,66 Prozent auf 1.597,71 Zähler. Auch andere Börsen in Europa konnte ihre Gewinne nach den um 14.30 Uhr gemeldeten US-Daten halten.

In den USA hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt stärker als erwartet verbessert. In der vergangenen Woche ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe um 22.000 auf 242.000 gefallen. An den Finanzmärkten war im Schnitt mit einem Rückgang auf 251.000 Anträge gerechnet worden. Zudem hat sich das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia im Mai stärker erholt als erwartet. Der Indikator für die Industrie (Philly-Fed-Index) stieg um 20,9 Punkte auf minus 10,4 Punkte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg auf minus 20,0 Punkte erwartet.

Unterstützung erhielten die Börsen auch weiter von Hoffnung auf Fortschritte im Streit über eine Abhebung der US-Schuldenobergrenze gibt. Ein Durchbruch gibt es im Schuldenstreit allerdings noch nicht. Gibt es keine Lösung, droht den USA schon im Juni ein Zahlungsausfall - mit wohl schweren Folgen für die Weltwirtschaft.

Insgesamt verlief der Handel am heutigen Feiertag aber ruhig. Auch kursrelevante Unternehmensnachrichten lagen nicht vor.

Sehr fest zeigten sich am Nachmittag weiter AT&S und legten 5,0 Prozent zu. Die Aktien des Leiterplattenherstellers konnten sich damit von ihren Vortagesverlusten erholen. Gute Nachfrage gab es auch in den Aktien der Raiffeisen Bank International (plus 3,8 Prozent) und der BAWAG (plus 1,7 Prozent). Auch an anderen Börsen fanden sich Titel der Bank- und Halbleiterbranchen unter den größeren Gewinnern. Größere Verlierer gab es im prime market nicht.

mik/sto

ISIN AT0000999982