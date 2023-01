Wiener Börse (Nachmittag) - ATX nach US-Daten kaum verändert im Plus

Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag weiter im Plus notiert. Der ATX reagiert vorerst nicht merklich auf die um 14.30 Uhr veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten und notierte knapp danach mit einem Plus von 0,65 Prozent bei 3.233,25 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime hielt mit einem Aufschlag von 0,57 Prozent bei 1.619,22 Zählern.

Die Privatwirtschaft der USA hat im Dezember überraschend viele Arbeitsplätze geschaffen. Im Vergleich zum Vormonat kamen 235.000 Stellen hinzu, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit 150.000 neuen Arbeitsplätzen gerechnet. Die ebenfalls gemeldete Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist auf 204.000 gesunken und damit auch besser als erwartet ausgefallen.

Von den Daten hatten sich Anleger erste Indikationen für den am Freitag anstehenden monatlichen Arbeitsmarktbericht der Regierung erhofft. Die US-Notenbank Fed berücksichtigt bei ihren Zinsentscheidungen stark die Lage am Arbeitsmarkt, der Bericht könnte also auch Hinweise auf die künftigen Schritte der Fed liefern.

Am Devisenmarkt lösten die guten Daten von Donnerstag starke US-Dollar-Gewinne aus, der Euro kam im Gegenzug zurück. Europas Aktienbörsen bauten ihre moderaten Verluste nach den Zahlen noch etwas aus. Gute Arbeitsmarktdaten lassen weitere Zinsschritte im Kampf gegen die Inflation wahrscheinlicher werden und belasten damit die Börsen.

Stark gesucht waren an der Wiener Börse am Nachmittag weiter voestalpine und lagen mit einem Kursplus von 2,9 Prozent an der Spitze im prime market. Bei höheren Umsätzen fest zeigten sich auch AT&S und OMV mit Gewinnen von jeweils gut 2 Prozent.

Verbund-Aktien stiegen nach einer neuen Kaufempfehlung um 0,80 Prozent auf 75,25 Euro und konnten sich damit teilweise von ihren Vortagesverlusten erholen. Die Analysten der Erste Group haben ihre Empfehlung für die Aktien des Stromerzeugers von "hold" auf "accumulate" angehoben.

Begründet wird die Neueinstufung mit der jüngsten Kurskorrektur der Verbund-Aktie. Die Erste-Analysten haben zwar ihr Kursziel für die Titel von 97,0 auf 91,2 Euro gesenkt, gegenüber dem aktuellen Kursniveau bedeutet das immer noch ein Aufwärtspotenzial.

Die größten Kursverlierer im prime market waren die Aktien des Caterers DO&CO mit einem Minus von 3,7 Prozent. Größere Abgaben gab es auch weiter in den Bankwerten. Raiffeisen Bank International verloren 1,2 Prozent. Aktien der Erste Group ermäßigten sich bei höheren Umsätzen um 0,4 Prozent.

mik/spa

ISIN AT0000999982