Wiener Börse (Nachmittag) - ATX nach US-Daten plus 1,04 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag nach der Veröffentlichung aktueller US-Arbeitsmarkzahlen weiterhin klar im Plus notiert. Der österreichische Leitindex ATX legte bis 14.35 Uhr um 1,04 Prozent auf 2.239,16 Punkte zu. Auch das europäische Börsenumfeld präsentierte sich im Plus.

In den USA überraschten die jüngsten Arbeitsmarktdaten leicht positiv. In der vergangenen Woche gingen in den USA die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe um 130.000 auf 881.000 zurück. Experten hatten 950.000 neue Anträge erwartet. Weitere Handelsimpulse nach Europa könnte nun die Stimmung an der Wall Street liefern, nachdem dort die Technologiebörse Nasdaq und marktbreite S&P-500-Index den Rekordkurs am Vorabend fortgesetzt hatten.

Am heimischen Markt liegt nur eine sehr dünne Meldungslage auf Unternehmensebene vor. Den Spitzenplatz in Wien eroberte die Lenzing-Aktie. Die Papiere des Faserherstellers verteuerten sich um 3,2 Prozent. Dahinter gewannen die Andritz-Anteilsscheine 2,7 Prozent an Wert. Auch die Aktionäre von CA Immo konnten sich über ein Plus in Höhe von 2,7 Prozent freuen.

Die schwergewichteten Banken zeigten sich ebenfalls mit klar positiven Vorzeichen. BAWAG verbesserten sich um 1,9 Prozent. Erste Group und Raiffeisen Bank International steigerten sich jeweils um 0,6 Prozent.

Am Vorabend gab die Wiener Börse bekannt, dass die Zusammensetzung des ATX für die nächsten Monate unverändert bleibt. Allerdings rückt der Ziegelhersteller Wienerberger anstelle der BAWAG Group in den ATX five auf. Auslöser sei die höheren Streubesitz-Kapitalisierung von Wienerberger in den vergangenen fünf Tagen gewesen. Die Wienerberger-Papiere legten 1,5 Prozent zu.

(Schluss) ste/dkm

ISIN AT0000999982