Wiener Börse (Nachmittag) - ATX nach US-Daten weiter im Minus

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagnachmittag weiter schwach gezeigt. Der ATX hielt gegen 14.50 Uhr mit einem Minus von 0,40 Prozent bei 4.041,39 Punkten. Der ATX Prime fiel um 0,46 Prozent auf 2.021,39 Zähler. Tagesthema an den Börsen waren die um 14.30 Uhr veröffentlichten Inflationsdaten aus den USA. Die Zahlen zeigten anhaltend hohe Preissteigerungen im Jänner und schürten damit die jüngsten Zinsängste. Andere Börsen reagierten auf die Daten mit kleinen Verlusten.

Der Preisauftrieb in den USA hat sich im Jänner stärker beschleunigt als erwartet. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,5 Prozent, das ist die höchste Inflationsrate seit dem Jahr 1982. Analysten hatten mit einer Rate von 7,3 Prozent gerechnet.

"Die Inflationsrate dürfte immer noch nicht am Gipfel angelangt sein. Wir erwarten allerdings in den nächsten Monaten nur noch geringfügig höhere Raten", schreiben die Analysten der Commerzbank in einer ersten Reaktion auf die Inflationszahlen.

Von den Daten hatten sich Börsianer einen weiteren Hinweis auf den Zeitpunkt der erwarteten Zinswende der US-Notenbank Fed erhofft. Viele Marktteilnehmer rechnen damit, dass die Fed schon im März einen Zinserhöhungszyklus startet um gegen die hohe Inflation vorzugehen.

Die ebenfalls um 14.30 Uhr gemeldeten Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe untermauerten dieses Bild. In der vergangenen Woche sanken die Erstanträge um 16.000 auf 223.000. Analysten hatten im Schnitt nur einen Rückgang auf 230.000 Anträge erwartet. Die Lage am Arbeitsmarkt verbessert sich damit weiter und macht den Weg für Zinserhöhungen frei. Die US-Notenbank beachtet bei ihren Entscheidungen auch stark die Lage am Arbeitsmarkt.

Wichtige Unternehmensnachrichten gab es am Mittwoch nicht, für Impulse sorgten aber einzelne Analystenstimmen. So verloren Aktien des Verbund nach einer Analyse bei höherem Volumen 1,92 Prozent auf 94,40 Euro. Die Analysten der Credit Suisse haben ihre Einstufung "Underperform" für die Titel bestätigt. Das Kursziel für die Aktien des Stromkonzerns wurde von 74,0 auf 77,5 Euro erhöht. Auch die Titel des Branchenkollegen EVN zeigten sich schwach und fielen um 1,54 Prozent.

Rosenbauer gewannen hingegen nach einer Kaufempfehlung 1,29 Prozent auf 47,20 Euro. Die Analysten der Baader Bank haben ihre Einstufung "Add" und ihr Kursziel von 52,00 Euro für die Aktien des Feuerwehrausrüsters bestätigt.

Die größten Verlierer im prime market waren Polytec mit einem Minus von 3,01 Prozent. Die größten Gewinner waren Addiko Bank mit einem Aufschlag von 6,05 Prozent. Gut gesucht waren auch Semperit und Strabag mit Gewinnen von jeweils knapp einem Prozent. Aktien des Öl- und Gaskonzerns OMV gewannen bei höheren Umsätzen 0,67 Prozent.

mik/sto

ISIN AT0000999982