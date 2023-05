Wiener Börse (Nachmittag) - ATX nach US-Daten weiter sehr fest

Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag nach Vorlage des US-Arbeitsmarktberichtes weiterhin sehr fest gezeigt. Der heimische Leitindex ATX weitete die Kursgewinne nochmals aus und stieg bis 15.00 Uhr um 1,50 Prozent auf 3.204,87 Einheiten. Getragen wurde die Aufwärtsbewegung zum Wochenschluss von starken Zugewinnen bei den Ölwerten und den Bankaktien.

Der US-Arbeitsmarktbericht, der am Nachmittag veröffentlicht wurde, übertraf die Markterwartungen und dürfte die zuletzt aufgekommenen Spekulationen um geldpolitische Lockerungen erst einmal dämpfen. Die durchschnittlichen US-Stundenlöhne legten im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Prozent zu, Ökonomen hatten mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet. Die Arbeitslosenquote ging im April überraschend zurück. Sie sank von 3,5 Prozent im Vormonat auf 3,4 Prozent. Volkswirte hatten mit einem Anstieg auf 3,6 Prozent gerechnet.

Außerdem wurden mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Außerhalb der Landwirtschaft sind 253.000 Stellen hinzugekommen, Analysten hatten im Schnitt nur mit 185.000 neuen Stellen gerechnet. Allerdings wurde der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten um insgesamt 149.000 Stellen nach unten revidiert.

In Wien standen die Papiere von Raiffeisen Bank International (RBI) im Fokus, das Institut hatte am Vorabend nach Börsenschluss Zahlen zum 1. Quartal vorgelegt, die von den Anlegern offensichtlich gut aufgenommen wurden. Laut den Analysten der Erste Group lagen die Ergebnisse sowohl inklusive als auch exklusive Russland und Belarus über den Markterwartungen. Auch die "signifikante" Anhebung der Guidance wurde von den Experten positiv bewertet.

Die Aktien der RBI reagierten auf den Quartalsbericht mit einem kräftigen Kursplus von 3,4 Prozent. Die Papiere von Erste Group (plus 1,4 Prozent) und BAWAG (plus 4,5 Prozent) zogen ebenfalls deutlich an.

Daneben zeigten sich Ölaktien europaweit angesichts anziehender Rohölnotierungen sehr fest. OMV legten um 2,9 Prozent zu, Schoeller-Bleckmann verbuchten ein Plus von 0,8 Prozent. Auch bei den Versorgern standen positive Vorzeichen: Verbund und EVN kletterten jeweils 1,6 Prozent.

RHI Magnesita legte heute ebenfalls einen Bericht zum ersten Quartal 2023 vor. Der Konzern hatte zuletzt mehrere Unternehmen übernommen und dafür heuer in den ersten drei Monaten 155 Mio. Euro ausgegeben. Weitere Zukäufe sind geplant, heißt es im Bericht. Die Aktien von RHI Magnesita konnten im Verlauf 1,6 Prozent anziehen.

Eine personelle Änderung gab die Telekom Austria bekannt. Alejandro Plater rückt ab September wieder an die Konzernspitze der teilstaatlichen Telekom Austria. Der bisherige Vorstandschef Thomas Arnoldner rückt in die zweite Reihe und wird stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Plater war bereits bis 2018 Vorstandschef gewesen, bevor er durch Arnoldner abgelöst worden war. Die Papiere der Telekom stiegen am Nachmittag um leichte 0,1 Prozent.

kat/ste

ISIN AT0000999982