Wiener Börse (Nachmittag) - ATX nach US-Daten weiterhin sehr stark

Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag und nach Vorlage des mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktberichts weiterhin sehr fest gezeigt. Der heimische Leitindex ATX knickte zwar nach Bekanntgabe der US-Daten etwas ein, machte den kleinen Absacker aber rasch wieder wett und legte bis 14.30 Uhr um starke 4,26 Prozent auf 3.076,33 Einheiten zu, auch der breiter gefasste ATX Prime zog um 4,02 Prozent auf 1.545,43 Zähler an.

Getragen wurde die deutliche Aufwärtsbewegung am Wiener Markt von starken Zugewinnen bei Erste Group und Andritz. Beide Unternehmen hatten Zahlen zu den ersten drei Quartalen vorgelegt, die am Markt sehr positiv aufgenommen wurden. Auch die übrigen europäischen Börsen zeigten sich sehr stark, anhaltenden Spekulationen auf eine Lockerung der chinesischen Null-Covid-Politik sorgten für allgemeinen Auftrieb.

Einen kleinen, aber nicht nachhaltigen Knick in den Kurskurven verursachten am Nachmittag die US-Arbeitsmarktdaten. Die Arbeitslosigkeit in den USA hat im Oktober zugenommen. Die Arbeitslosenquote kletterte von 3,5 auf 3,7 Prozent. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 3,6 Prozent gerechnet. Der US-Lohnanstieg hat im Oktober überraschend etwas an Dynamik gewonnen. Zudem hat die US-Wirtschaft deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet.

"Zusammen mit den wenigen anderen harten Oktober-Daten, die bereits veröffentlicht wurden, zeigen die Arbeitsmarktzahlen weiterhin ein deutliches Wirtschaftswachstum an. Das Kriterium der Fed - ein längeranhaltendes Wirtschaftswachstum unter dem langfristigen Trend - ist bisher nicht erreicht. Weitere Zinsschritte sind zu erwarten, auch wenn die Fed angedeutet hat, dass diese wohl kleiner ausfallen als die zuletzt getätigten 75-Basispunkte-Schritte", schreiben die Ökonomen der Commerzbank in einer ersten Reaktion auf die Zahlen.

In Wien standen Ergebnisvorlage im Rampenlicht. Die Erste Group legte Zahlen zu den ersten drei Quartalen 2022 vor - die Aktien zogen in Reaktion kräftige 9,1 Prozent an und hievten damit auch den Leitindex deutlich nach oben. Das Institut hat nach eigenen Angaben gut verdient, warnt aber vor "zunehmenden Herausforderungen" im kommenden Jahr.

Auch Andritz hat in den ersten neun Monaten 2022 gute Geschäfte gemacht und den Umsatz sowie Gewinn kräftig gesteigert, die Aktien sprangen in Reaktion 10,7 Prozent nach oben. Die Analysten der Erste Group bewerteten die Ergebnisse in einer ersten Reaktion als klar über den Erwartungen und verwiesen besonders auf den "sehr positiven" Auftragseingang. Warburg Reasearch bestätigten bereits die Empfehlung "Buy" und bezeichneten die Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel als "exzellent".

An der Spitze der Kursgewinner im prime market standen jedoch Lenzing, die um 15,3 Prozent nach oben schnellten. Das Unternehmen hatte am Vortag Zahlen gemeldet. Der Faserhersteller hatte seinen Umsatz deutlich gesteigert, während der Periodengewinn vor allem wegen der drastisch gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise eingebrochen ist.

Von Analystenseite gab es Neuigkeiten beim Verbund. Die Deutsche Bank hat das Kursziel für die Aktien des heimischen Versorgers von 87 auf 77 Euro gesenkt, die Anlageempfehlung "Hold" blieb unverändert. Die Aktien des Verbund legten bisher 2,6 Prozent auf 77,75 Euro zu.

kat/ste

ISIN AT0000999982