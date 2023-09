Wiener Börse (Nachmittag) - ATX nach US-Daten wenig verändert

Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag nach Vorlage des US-Arbeitsmarktberichts weiterhin fester gezeigt. Der heimische Leitindex ATX reagierte kaum auf den US-Arbeitsmarktbericht und kletterte bis 15.00 Uhr um 0,61 Prozent auf 3.173,27 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime gewann 0,59 Prozent auf 1.606,22 Einheiten. Im Frühhandel hatten gute Wirtschaftsdaten aus China die Stimmung etwas aufgehellt.

Der US-Arbeitsmarktbericht lieferte am Nachmittag dann kaum Impulse für den Wiener Markt. Die US-Wirtschaft hat im Augst etwas mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Außerhalb der Landwirtschaft sind 187.000 Stellen dazu gekommen, Analysten hatten im Schnitt mit 170.000 neuen Stellen gerechnet. Allerdings wurde der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten deutlich um insgesamt 110.000 Stellen nach unten revidiert.

Die Arbeitslosigkeit in den USA ist zudem im August deutlich gestiegen. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich von 3,5 Prozent auf 3,8 Prozent, Ökonomen hatten im Schnitt mit einer stabilen Quote gerechnet. Die Zahl aller Arbeitslosen stieg um gut eine halbe Million auf 6,4 Millionen.

Der Lohnauftrieb hat sich in den USA im August abgeschwächt. Die durchschnittlichen Stundenlöhne erhöhten sich zum Vormonat um 0,2 Prozent, im Juli hatte der Zuwachs 0,4 Prozent betragen. Analysten hatten mit einer Abschwächung auf 0,3 Prozent gerechnet. Im Jahresvergleich ermäßigte sich der Lohnanstieg von 4,4 auf 4,3 Prozent.

Die Ökonomen der Commerzbank schrieben in einer ersten Reaktion auf die Zahlen, dass die kräftigen Zinserhöhungen der US-Notenbank Wirkung zeigen würden und die Anspannung am US-Arbeitsmarkt im August weiter abgenommen hätte. "Unter anderem dürfte die Fed würdigen, dass das Arbeitsangebot überraschend stark zugenommen hat, was den Lohndruck dämpfen sollte. Wir fühlen uns daher in unserer Prognose bestätigt, dass die Fed die Zinsen nicht weiter anheben wird", so die Experten.

Im weiteren Verlauf dürfte noch der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe in den USA für Impulse sorgen. In der Früh hatten gute Wirtschaftsdaten aus China die Börsenstimmung etwas aufgehellt: Die Lage in der angeschlagenen Industrie in China scheint sich etwas zu bessern. Nachdem am Vortag ein von der Regierung veröffentlichter Stimmungsindikator etwas zugelegt hatte, hellte sich am Freitag ein ähnlicher Indikator des Wirtschaftsmagazins Caixin auf.

In Wien blieb es meldungsseitig weiterhin sehr ruhig, mit Blick auf die Branchentafel in Wien konnten Ölwerte klar zulegen - Schoeller-Bleckmann lagen mit einem Plus von 3,7 Prozent an der Spitze der Kursgewinner und auch OMV kletterten starke 3 Prozent nach oben. Sehr fest zeigten sich auch Versicherer. Vienna Insurance Group und Uniqa legten 1,2 bzw. 0,8 Prozent zu.

Bankaktien rutschten teilweise ins Minus. Erste Group büßten 0,5 Prozent ein, bei der BAWAG ging es um 0,2 Prozent nach unten. Nur Raiffeisen Bank International hielten sich mit 0,5 Prozent im Plus.

ISIN AT0000999982