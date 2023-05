Wiener Börse (Nachmittag) - ATX nach US-Inflationsdaten 0,9 % tiefer

Die Wiener Börse hat nach einem zunächst positiven Start schnell Federn gelassen, grenzte die Verluste nach neu veröffentlichten US-Inflationsdaten aber ein. Der Leitindex ATX büßte gegen 14.40 Uhr noch 0,92 Prozent ein auf 3.202,87 Punkte. Der ATX Prime gab 0,96 Prozent bei 1.617,57 Einheiten nach.

In den USA sind die Verbraucherpreise im April im Jahresvergleich um 4,9 Prozent gestiegen und damit etwas geringer als erwartet. Die Kernrate stieg wie erwartet um 5,5 Prozent. Mit Blick auf die Marktreaktion scheinen sich jene bestätigt zu fühlen, die auf ein baldiges Ende bzw. Umkehr der geldpolitische Straffung seitens der US-Notenbank hoffen.

Die Regierung in Wien hat am Mittwochmittag ein Paket gegen die Teuerung vorgelegt. Wohl größte Maßnahme ist, dass schon früher und in höherem Ausmaß Gewinne von Energiekonzernen abgeschöpft werden, wenn diese Preissenkungen nicht weitergeben. Die Aktien der Energieversorger Verbund und EVN büßte satte 4,2 und 1,3 Prozent ein.

Die erst seit März in Wien börsennotierte Austriacard Holdings hat gute Zahlen für das erste Quartal 2023 vorgelegt. Die Papiere legte nach den am Vorabend veröffentlichten Zahlen kräftige 4,5 Prozent zu. Laut Unternehmensaussendung stieg der Umsatz im Jahresabstand um die Hälfte auf 89,8 Mio. Euro, der Gewinn nach Steuern legte um 133,1 Prozent auf 4,8 Mio. Euro zu. Das Unternehmen mit 2.500 Mitarbeitern ist ein B2B-Anbieter für sichere Daten, Smart Cards und Zahlungslösungen.

Aktien von Semperit verloren nach Quartalszahlen dagegen 5,2 Prozent an Wert. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde bestätigt, die Zahlen dürften aber am unteren Ende des Zielbereichs liegen, kommentierten Analysten der Erste Group. Die Baader Bank-Experten bezeichneten die Zahlen als durchmischt.

Lenzing legten dann um 0,2 Prozent auf 54,5 Euro zu, das obwohl die Analysten der Berenberg Bank ihr Kursziel für die Aktien des Faserherstellers von 65 auf 60 Euro gesenkt haben.

Die Analysten der Deutsche Bank haben das Kursziel der voestalpine leicht von 42 auf 41 Euro gesenkt. Die Titel gaben um 2,1 Prozent auf 31,12 Euro nach.

Verluste gab es auch bei den schwergewichteten Banken Raiffeisen Bank International (minus 0,6 Prozent), Erste Group (minus 0,7 Prozent) und BAWAG (minus 1,5 Prozent).

spo/spa

ISIN AT0000999982