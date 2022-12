Wiener Börse (Nachmittag) - ATX nach US-Inflationsdaten im Plus

Die Wiener Börse hat sich am Dienstag im Verlauf nach Veröffentlichung von US-Inflationsdaten im Plus gezeigt. Der heimische Leitindex ATX notierte kurz nach 14.30 Uhr mit plus 0,18 Prozent bei 3.141,19 Einheiten. Für den ATX Prime ging es um 0,17 Prozent auf 1.570,25 Zähler hinauf.

Vor den Notenbankentscheidungen in den USA und der Eurozone am Mittwoch und Donnerstag analysierten Marktbeobachter und Händler jüngste Verbraucherpreiszahlen aus den Vereinigten Staaten. So ist die viel beachtete Kerninflationsrate für November im Jahresvergleich bei plus 6,0 Prozent gelegen und damit etwas unter den prognostizierten 6,1 Prozent. Dies brachte Schwung in den internationalen Aktienhandel.

Die Federal Reserve, die am morgigen Mittwoch ihre Zinsentscheidung trifft, berechnet unter anderem auf Grundlage der Kerninflationsrate die Größe ihrer Zinsschritte. Zuletzt hatten Experten zunehmend mit einem Schritt von 50 Basispunkten gerechnet.

Unter den Einzelwerten notierten die Aktien der schwer gewichteten Erste Group zuletzt mit minus 0,6 Prozent bei 28,2 Euro. Die Wertpapierexperten von Keefe, Bruyette & Woods (KBW) hatten in der Früh laut einem Medienbericht ihre Bewertung für die Anteilsscheine von "Market Perform" auf "Underperform" gesenkt. Ihr Kursziel für die Titel der heimischen Bank liegt bei 32,10 Euro.

Im Bankensektor reduzierten sich zudem auch die Addiko-Anteile um 2,3 Prozent. Die Wertpapiere der BAWAG erhöhten sich dagegen um 0,1 Prozent zu, während Raiffeisen 0,6 Prozent hinzugewannen.

OMV steigerten sich angesichts anziehender Ölpreise unterdessen um 0,8 Prozent. Für die Aktien des Branchenkollegen SBO ging es dagegen um 2,8 Prozent hinab.

sto/spo

