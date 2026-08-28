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28.08.2026 14:29:00

Wiener Börse (Nachmittag) - ATX nimmt wieder Kurs auf Rekordhoch

Starke Zahlen der Strabag sowie eine Erholung im Bankensektor haben dem ATX am Freitag wieder bis knapp unter sein Rekordhoch gehoben. Der österreichische Leitindex stieg am Nachmittag um 1,42 Prozent auf 6.771,23 Punkte, womit sich ein Wochengewinn von gut zwei Prozent andeutet. Für den ATX Prime ging es zum Wochenschluss um 1,34 Prozent auf 3.328,71 Zähler hinauf. Im europäischen Umfeld gab es ebenfalls klare Gewinne.

An den Finanzmärkten sind die Augen vor dem Wochenende auf das jährliche Notenbankertreffen in Jackson Hole, Wyoming, gerichtet. Besonders gilt dies für die ab 16 Uhr anstehenden Wortmeldungen des US-Notenbankchefs Kevin Warsh, von denen sich Marktteilnehmer Hinweise auf die Geldpolitik der Fed sowie seine Einschätzung zur Lage an den Anleihemärkten erhoffen. "Auch wenn wir nicht mit großen Ankündigungen rechnen, werden alle Worte von den Märkten mit Bedacht abgewogen", so die Analysten der ING.

National standen dagegen ein weiteres Mal die Bauwerte im Fokus. Strabag kletterten um fast 16 Prozent auf 99,20 Euro, womit sie ihr Rekordhoch aus dem Februar übertrafen. Der Baukonzern hatte nach einem starken ersten Halbjahr und einem erneut kräftigen Auftragseingang den Ausblick für Bauleistung und Marge angehoben. Analyst Michael Marschallinger von der Erste Group sprach von starken Sechsmonatszahlen. Die Kombination aus Rekord-Auftragsbestand, beschleunigter Infrastrukturaktivität, angehobenen Prognosen und möglichen Aufwärtskorrekturen der Analystenschätzungen unterstütze das weitere Aufwärtspotenzial der Aktie.

In dem Sog stabilisierten sich auch Porr, bei denen die Anleger am Vortag noch enttäuscht auf eine Verfehlung der Umsatzschätzungen sowie einen verlangsamenden Auftragseingang reagiert hatten. Analysten fanden jedoch auch lobende Worte, zumal der Gewinn die Erwartungen übertroffen hatte. Berenberg-Analyst Andreas Wolf bestätigte etwa mit Verweis auf Anzeichen einer Verbesserung der Auftragsdynamik seine Kaufempfehlung. Die Porr-Titel gewannen gut 1,6 Prozent, nach dem Verlust von 7,5 Prozent am Donnerstag.

Erholt tendierten auch die heimischen Bankwerte. BAWAG, Erste Group und RBI legten um bis zu 1,1 Prozent zu. Am Vortag hatten die Titel in einem schwachen europäischen Sektor nachgegeben, wobei die Erste-Analysten auf Diskussionen um politische Risiken in Frankreich verwiesen.

Mayr-Melnhof fielen um 1,9 Prozent auf 76 Euro, nachdem die Erste Group ihr Kursziel für die Aktien von 95,50 auf 83,50 Euro gekürzt hatte. Die Anlageempfehlung "Hold" wurde von Analyst Marschallinger nach der jüngsten Zahlenvorlage des Kartonherstellers bestätigt.

spa/ste

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Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
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