Wiener Börse (Nachmittag) - ATX notiert knapp behauptet

Die Wiener Börse hat am Freitag im Verlauf nach der Veröffentlichung wichtiger US-Konjunkturdaten wenig verändert tendiert. Der heimische Leitindex ATX notierte kurz nach 14.30 Uhr um 0,03 Prozent tiefer bei 3.465,61 Einheiten. Für den ATX Prime ging es um marginale 0,01 Prozent auf 1.744,55 Punkte hinab.

Nachdem in der Früh das Forschungszentrum GfK Daten zu der sich auf niedrigem Niveau bessernden deutschen Konsumlaune veröffentlicht hatte, richteten Investoren ihre Blicke am Nachmittag auf Preisdaten aus den USA. So lag der von der Federal Reserve bevorzugte Inflationsindikator, der PCE-Deflator für Jänner über den Prognosen der Experten. Und auch der Kerndeflator lag höher als erwartet.

Die Konsumausgaben fielen zum Jahresanfang gegenüber dem Vormonat ebenfalls stärker aus als prognostiziert. Die Privaten Einkommen entwickelten sich gegenüber dem Dezember schwächer als von Experten im Vorfeld erwartet.

Bei den Einzelwerten standen unter anderem Analysen im Fokus. So haben die Experten der Erste Group ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Wienerberger in Reaktion auf die jüngst vorgelegten Zahlen zum Geschäftsjahr 2022 von 28,3 auf 34,5 Euro klar angehoben. Das Anlagevotum "Accumulate" wurde bestätigt. Die Titel steigerten sich um 0,3 Prozent auf 29,74 Euro.

Zudem haben die Analysten der Erste Group ihr Kursziel für die Papiere der Österreichischen Post von 34 auf 35 Euro leicht gesteigert. Gleichzeitig stufte das Institut das Anlagevotum "Accumulate" auf "Hold" ab. Das Wertpapier notierte prozentual unverändert bei 33,5 Euro.

Laut Medienberichten meldete sich überdies Jefferies zur DO&CO zu Wort und hob das Kursziel der Titel von 125 auf 145 Euro an. Die Bewertung lautet "Buy". Die Anteilsscheine des Airline-Caterers zogen um vier Prozent auf 109 Euro hinauf.

Nachrichtenseitig wurde darüber hinaus bekannt, dass die s Immo (Aktie plus 0,3 Prozent) von der Immofinanz (plus 0,4 Prozent) Büroimmobilien in Wien übernehmen wolle. Das Transaktionsvolumen beliefe sich aus heutiger Sicht auf 411 Mio. Euro.

sto/kat

ISIN AT0000999982