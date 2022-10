Wiener Börse (Nachmittag) - ATX nun in der Gewinnzone

Die Wiener Börse hat am Montagnachmittag in die Gewinnzone gedreht. Positiv dürften sich vorbörsliche Indikationen von der Wall Street auf die Indizes diesseits des Atlantiks ausgewirkt haben. Zuvor hatten Stimmungsdaten aus der Eurozone Gegenwind geliefert.

Der heimische Leitindex ATX stieg um kurz nach 14 Uhr um 0,31 Prozent auf 2.700,26 Einheiten. Der ATX Prime erhöhte sich um 0,26 Prozent auf 1.364,35 Zähler.

Konjunkturseitig hat sich die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone im September zwar weiter verschlechtert, allerdings brachte am Nachmittag eine positive vorbörsliche Stimmung an der Wall Street Rückenwind. Der Dow-Jones-Future lag leicht im Plus.

Noch in der Früh war bekannt gegeben worden, dass der Eurozonen-Einkaufsmanagerindex der Industrie im September im Monatsvergleich um 1,2 Punkte auf 48,4 Zähler gefallen ist, was für klaren Abwärtsdruck sorgte. Es ist der tiefste Stand seit gut zwei Jahren. Ein vorläufiges Ergebnis wurde leicht nach unten korrigiert.

Unter den schwer gewichteten ATX-Werten zeigten sich die Papiere der Erste Group allerdings weiter im Minus. Sie gaben 2,2 Prozent ab. BAWAG und Raiffeisen grenzten ihre Verluste auf 0,5 Prozent bzw. 1,2 Prozent ein.

Banken standen zum Beginn der Woche klar unter Druck. Aktien der Branche könnten unter Berichten über mögliche Liquiditätsprobleme bei der Credit Suisse leiden. Credit-Suisse-Manager haben laut der "Financial Times" das Wochenende damit verbracht, Großkunden und Investoren mit Blick auf die Liquidität und Kapitalausstattung der Schweizer Großbank zu beruhigen.

Die heimischen Aktien aus der Ölbranche konnten vor dem Hintergrund steigender Erdölpreise dagegen klar zulegen. OMV stiegen um 2,2 Prozent. Für die Papiere des Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann ging es um 3,6 Prozent hinauf.

Unter den Einzelwerten notierten Flughafen Wien indes mit minus 0,5 Prozent bei 32,90 Euro. Die IFM-Gruppe will rund 10 Prozent der Aktien übernehmen und damit ihre Beteiligung von 40 auf knapp 50 Prozent aufstocken. Das Angebot wurde zuletzt noch nachgebessert. Der Vorstand des Flughafens empfiehlt den Aktionären dennoch weiterhin, das Angebot nicht anzunehmen. Auch der jetzt gebotene Preis von 34 Euro je Aktie sei zu niedrig.

Porr gewannen satte 5,1 Prozent auf 9,46 Euro. Der Baukonzern kauft eigene Aktien zurück. Bis zu zwei Prozent des Grundkapitals (785.565 Aktien) werden zweckfrei erworben, teilte das Unternehmen mit. Zusammen mit den schon gehaltenen eigenen Aktien wird Porr am Ende bis zu 2,6 Prozent des Grundkapitals halten. Für die Aktion sind maximal 10 Mio. Euro Kapital vorgesehen.

sto/ste

ISIN AT0000999982