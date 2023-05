Wiener Börse (Nachmittag) - ATX pendelt um Vortagesschluss

Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag kaum verändert gezeigt. Der heimische Leitindex ATX pendelte in einer engen Bandbreite um den Vortagesschluss und wechselte dabei einige Male die Vorzeichen. Um 14.15 Uhr notierte er mit einem Mini-Minus von 0,01 Prozent bei 3.180,60 Einheiten. Gedämpft wurde die Stimmung von schwachen Vorgaben der Wall Street und vielen asiatischen Märkten.

In den USA steht weiterhin der Streit um die Schuldenobergrenze im Fokus. Sollte der Kongress diese nicht bald anheben droht ein Zahlungsausfall der USA. Eine Einigung zeichnet sich jedoch weiterhin nicht ab, die Gespräche darüber wurden auf nächste Woche vertagt. Daneben hatten am Vortag vorgelegte US-Konjunkturdaten die Anleger in der Erwartung einer Zinspause der US-Notenbank Fed bestärkt, fachten jedoch auch Rezessionssorgen an.

Datenseitig steht vor dem Wochenende vor allem das Stimmungsbarometer der Universität Michigan für Mai, das am Nachmittag veröffentlicht wird, im Blickpunkt der Anleger. Der Index wird von den Experten der Helaba leicht schwächer erwartet als noch im April.

In Wien steht die Post mit frischen Quartalsergebnissen im Rampenlicht. Das Unternehmen hat im 1. Quartal kräftig zugelegt. Der Umsatz erhöhte sich im Jahresvergleich um 10,5 Prozent auf 664,7 Mio. Euro, das Betriebsergebnis (Ebit) legte um 18,7 Prozent auf 47 Mio. Euro zu. Ziel für 2023 bleibt weiterhin ein Ebit auf Vorjahresniveau und ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich. Die Aktien reagierten auf die Zahlen mit einem Plus von 3,10 Prozent.

Die größten Kursgewinne gab es beim Flughafen Wien gesehen, die Papiere kletterten um 3,8 Prozent. Der Flughafen Wien möchte mehr Zeit haben, um die 3. Piste zu bauen. Daher beantragt er bei der UVP-Behörde eine Verlängerung der Realisierungsfrist bis Mitte 2033. Dabei beruft sich der Flughafen einerseits auf die lange Verfahrensdauer des Genehmigungsverfahrens, andererseits auf den coronabedingten Einbruch der Passagierzahlen, teilte der Flughafen bereits am Donnerstag mit.

Bankaktien fanden vor dem Wochenende keine klare Richtung. BAWAG machten am Nachmittag wieder etwas Terrain gut und legten 1,1 Prozent zu, Raiffeisen Bank International zeigten sich prozentuell unverändert und Erste Group büßten bisher 1,2 Prozent ein.

