Wiener Börse (Nachmittag) - ATX rutscht um satte 3,5 Prozent ab

An der Wiener Börse herrscht vor dem Wochenende sehr schlechte Stimmung. Einerseits wirkte noch die gestrige Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) nach. Andererseits belasteten auch deutliche Verluste bei einigen Indexschwergewichten den heimischen Leitindex ATX. Im Fokus standen am Nachmittag die US-Verbraucherpeisdaten für den Monat Mai.

Gegen 14.35 Uhr stand der ATX mit einem satten Minus von 3,50 Prozent bei 3.200,62 Punkten. Auch der breiter gefasste ATX Prime verlor deutliche 3,27 Prozent auf 1.612,90 Einheiten.

Laut Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets, haben die Ergebnisse der gestrigen EZB-Zinssitzung den Anlegern ihre schlechte Stimmung noch einmal zusätzlich verdorben. Die Währungshüter beschlossen dabei ihre geldpolitische Wende. So werden die Netto-Anleihekäufe der EZB mit 1. Juli enden. Außerdem werden die Leitzinsen bei der nächsten Sitzung im Juli um 25 Basispunkte angehoben. Zwar sei die Leitzinserhöhung notwendig, wie Molnar kommentierte. Jedoch sei die Zinswende in der Eurozone für Anleger ein weiteres Argument für eine neue Risikoabwägung.

Am Nachmittag richteten sich die Blicke dann voll und ganz auf Übersee. Dort standen die Verbraucherpreisdaten aus den USA für Mai an. Diese sind vor allem im Hinblick auf die anstehende Zinssitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche wichtig. Die Inflation hat dabei erneut an Dynamik gewonnen. Gegenüber dem Vorjahresmonat lagen die Preise um satte 8,6 Prozent höher. Experten hatten mit einer Teuerungsrate von 8,3 Prozent gerechnet.

Einige heute schwache Indexschwergewichte lasteten ebenso auf den ATX. So zeigten sich vor allem die heimischen Bankenwerte schwach. Erste Group verloren 3,8 Prozent und Raiffeisen Bank International (RBI) gaben um 4,2 Prozent nach, während sich die Aktien der BAWAG mit minus 1,9 Prozent noch etwas besser halten konnten. Auch die Anteile der voestalpine verbilligten sich um 3,5 Prozent. Die Aktie der OMV rutschte gar um über 10 Prozent ab, jedoch handelt das Papier am Freitag mit einem Dividendenabschlag.

Die Anteile des Ziegelherstellers Wienerberger verloren zuletzt über drei Prozent auf 24,18 Euro. Ein Analystenkommentar sorgte hierbei möglicherweise für etwas Abwärtsdruck. Zwar bestätigten die Analysten der Berenberg Bank ihre Kaufempfehlung ("Buy") für die Aktie. Jedoch wurde das Kursziel von 43,00 auf 38,00 Euro gesenkt.

