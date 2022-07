Wiener Börse (Nachmittag) - ATX rutscht weiter ab auf minus 2,5 %

Die Wiener Börse hat am Dienstagnachmittag ihr Minus kräftig ausgebaut. Der ATX fiel bis knapp vor 15 Uhr um 2,53 Prozent auf 2.796,32 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime verlor 2,39 Prozent auf 1.418,36 Zähler. Auch an anderen Börsen in Europa ging es stark nach unten.

Nach einem freundlichen Start gaben die Märkte am Vormittag im Gleichschritt mit dem Euro deutlich nach. Die Gemeinschaftswährung fiel zeitweise unter 1,030 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit dem Jahr 2002. Nach einer kurzen Stabilisierung ging es an den Börsen am Nachmittag dann ein weiteres Stück nach unten.

Marktbeobachter erklärten die Verluste mit den weiter kursierenden Zins- und Konjunkturängsten. Die am Vormittag gemeldeten Wirtschaftsdaten untermauerten dieses Bild. Im Jahresvergleich sank die französische Industrieproduktion im Mai um 0,4 Prozent. Analysten hatten im Vorfeld einen Anstieg um 0,3 Prozent prognostiziert. Schwachen Daten könnten auch den Spielraum der EZB einschränken mit Zinserhöhungen gegen die hohe Inflation vorzugehen.

Auch die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im Juni deutlich eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel zum Vormonat um 2,8 Punkte auf 52,0 Zähler und damit auf den tiefsten Stand seit 16 Jahren. Untermauert wurden die Konjunktursorgen Beobachtern zufolge auch von den Unsicherheiten rund um die Energieversorgung und den zuletzt wieder gestiegenen Gaspreisen.

Wichtige Unternehmensnachrichten lagen in Wien hingegen nicht vor. Die größten Verlierer im prime market waren am Nachmittag AT&S mit einem Minus von 5,3 Prozent. Unter den Index-Schwergewichten verloren OMV 4,9 Prozent. Auch an anderen Börsen fielen Ölwerte und die Rohölpreise gaben angesichts der jüngsten Rezessionsängste nach. Bei höherem Volumen schwach notierten auch voestalpine und fielen um 3,9 Prozent.

UBM zeigten sich nach einer neuen Analysteneinstufung kaum bewegt mit einem Minus von 0,28 Prozent bei 36,00 Euro. Die Analysten von Warburg Research haben ihr Kursziel für die Aktien des Immobilienentwicklers von 50,20 auf 41,80 Euro gesenkt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde beibehalten. Anlass für die Neubewertung war der zuletzt gemeldete Verkauf der deutschen Tochter alba Bau sowie die Einarbeitung höherer Zinsannahmen in das Bewertungsmodell.

Impulse für den Handel könnten jetzt die um 16 Uhr MESZ anstehenden Daten zu den US-Industrieaufträgen bringen. Die Analysten der Helaba rechnen bei den Daten mit eine moderaten Plus. "Positives Überraschungspotenzial gegenüber dem Konsens machen wir aber nicht aus", schreiben die Analysten. Auch an den Zinserhöhungserwartungen dürften die Zahlen nichts ändern.

