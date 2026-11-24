Die Wiener Börse ist am Dienstag im Verlauf weiter in die Verlustzone gerutscht. Der heimische Leitindex ATX verlor 1,05 Prozent auf 6.277,21 Punkte. Der breitere ATX Prime büßte 1,03 Prozent auf 3.079,13 Zähler ein. An den europäischen Börsen war ein ähnliches Bild zu beobachten.

Die Märkte werden von einer Vielzahl an Krisenherden beeinflusst, was sich in erhöhten Kursschwankungen widerspiegelt, schreiben die Analysten der Helaba in einem Kommentar. Hinzu komme die Verunsicherung im Zusammenhang mit dem KI-Sektor. Die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze hat schließlich für einen Sentimentwechsel gesorgt. Mittlerweile gab der Techsektor aber nach. Der entsprechende Stoxx Europe 600 Technology fiel heute um 1,8 Prozent. Auch gute Vorgaben aus den USA und Asien halfen nicht. So verloren die Papiere des Halbleiterherstellers AT&S am Ende des ATX bereits 7,1 Prozent. Gestern zogen sie im Sog von Nvidia noch um 13 Prozent in die Höhe.

Nachdem die Ölpreise am Vormittag fielen, sind sie mittlerweile wieder leicht im Steigen begriffen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Jänner kostete zuletzt 89,47 US-Dollar. Das waren knapp 0,1 Prozent mehr als am Vortag.

In Deutschland hat sich das Ifo-Geschäftsklima im November den siebenten Monat in Folge verbessert, was auf eine weitere konjunkturelle Belebung hindeutet. Das Ifo-Geschäftsklima stieg um 0,5 Punkte auf 90,6 Punkte, wie das Münchner Forschungsinstitut mitteilte. Das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer hat damit den höchsten Stand seit dem Frühjahr 2023 erreicht. Laut dem Ifo fehle es aber noch an Breite.

In Österreich stehen heute Palfinger mit plus 1,1 Prozent an der Spitze des ATX. Dahinter folgen Uniqa mit plus 0,8 Prozent. Die schwergewichteten Verbund gewannen 0,9 Prozent. Mit einem Plus von 0,2 Prozent schafften es auch EVN in den Gewinnbereich.

Mit Verlusten waren Bankenwerte konfrontiert. BAWAG sackten um 0,5 Prozent ab, Erste und Raiffeisen Bank International um 0,7 Prozent bzw. 1,7 Prozent. OMV spürten mit Abgaben von 0,5 Prozent die fallenden Ölpreise.

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