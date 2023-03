Wiener Börse (Nachmittag) - ATX steigert sich um 1,33 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Dienstag im Verlauf mit klaren Zuwächsen präsentiert. Im Rampenlicht standen nach der Zahlenvorlage der Erste Group die Aktien des Geldhauses. Konjunkturdatenseitig blieben Impulse weitgehend aus. Der heimische Leitindex ATX stand kurz nach 14 Uhr mit plus 1,33 Prozent bei 3.543,48 Einheiten. Für den ATX Prime ging es um 1,12 Prozent auf 1.778,60 Punkte hinauf.

Die Erste Group hat im Geschäftsjahr 2022 den Gewinn von 1,92 Mrd. Euro auf 2,16 Mrd. Euro gesteigert und damit unter Investoren für Nachfrage nach ihrem Wertpapier gesorgt. Für die Aktien ging es zuletzt um satte 5,4 Prozent hinauf. Ursprünglich waren die Anteilsscheine negativ in den Handel gestartet, drehten dann allerdings in die Gewinnzone und zogen als ATX-Schwergewicht den heimischen Leitindex ebenfalls ins Plus.

Ebenso zeigten sich auch die anderen wichtigen Bankentitel am Wiener Markt gesucht. BAWAG verteuerten sich um 1,4 Prozent. Für die Titel der Raiffeisen ging es um 1,2 Prozent hinauf.

Porr-Papiere gewannen unterdessen 0,1 Prozent. Der Baukonzern hat 2022 deutliche Zuwächse verzeichnet, wie aus vorläufigen Zahlen hervorgeht. Demnach steigerte der Baukonzern im Vorjahr die Produktionsleistung um 8,7 Prozent auf 6.226 Mio. Euro. Beim Umsatz verzeichnete die Porr ein Plus von 11,9 Prozent auf 5.786 Mio. Euro.

Die Aktien der OMV büßten indes 0,3 Prozent ein. Der Konzern könnte einen Teil seiner Öl- und Gas-Exploration und -produktion (E&P) verkaufen. Laut einer Mitteilung vom Vorabend hat der Unternehmensvorstand beschlossen, einen Verkauf der E&P-Vermögenswerte in der Region Asien-Pazifik - in Malaysia und Neuseeland - zu prüfen und den diesbezüglichen Verkaufsprozess einzuleiten.

Allerdings fiel auch eine Abstufung durch Exane BNP ins Gewicht. Das Analystenhaus reduzierte laut Medienberichten die Bewertung auf "Underperform".

Von Analystenseite meldeten sich zudem die Experten der Berenberg zur Palfinger zu Wort und schraubten ihr Kursziel von 30,0 auf 40,0 Euro hinauf. Die Wertpapiere des Kranherstellers gewannen 1,8 Prozent auf 31,2 Euro.

Die Titel der Lenzing konnten von einer Kurszielsteigerung der Erste Group nicht profitierten. Sie verloren zuletzt 0,6 Prozent auf 71,8 Euro. Die Erste-Aktienanalysten hatten zuvor ihr Kursziel leicht von 72,5 auf 74,2 Euro angehoben.

Mit Blick auf etwaige konjunkturelle Impulsgeber richtet sich die Aufmerksamkeit auf US-Stimmungsdaten am Nachmittag. Veröffentlicht wird der Chicago-PMI und das vom Conference Board erhobene Verbrauchervertrauen.

sto/fpr

ISIN AT0000999982