Wiener Börse (Nachmittag) - ATX steigt um 0,38 %, Ukraine im Blick

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch im Verlauf weiterhin positiv gezeigt. Dass die US-Börsen etwas schwächer erwartet werden, brachte zunächst keinen Abwärtsschub. Der heimische Leitindex ATX notierte um 14.10 Uhr um 0,38 Prozent höher bei 3.373,85 Einheiten. Der ATX Prime gewann 0,36 Prozent auf 1.698,23 Zähler.

Als Ausgangspunkt mehrerer belastender Faktoren bleibt der Krieg in der Ukraine eine Kursbremse an den Märkten. So treibt er einerseits Rohstoffpreise und damit die Inflation nach oben, andererseits könnte der von Russland angezettelte Krieg immer größere Kreise zeichnen bis zuletzt auch die NATO einschreitet. Anleger setzten allerdings weiterhin die Hoffnung auf Fortschritte bei den Friedensgesprächen der beiden Konfliktparteien, speziell nachdem der vermittelnde türkische Außenminister zuletzt von einem möglichen ersten Übereinkommen gesprochen hatte.

Auf Unternehmensseite waren impulsgebende Nachrichten bis am Nachmittag Mangelware. Im Vordergrund standen weiterhin Analysen. So haben die Wertpapierexperten der Erste Group ihr Kursziel für die Papiere des heimischen Immobilienkonzerns CA Immo von 43,0 auf 34,0 Euro gesenkt. Die Anlageempfehlung "Accumulate" wurde vom Experten Christoph Schultes beibehalten. Die Aktie notierte zuletzt mit minus 0,3 Prozent bei 29,5 Euro.

Die Wertpapierexperten von Raiffeisen Research haben ihr Kursziel für die Aktie der heimischen Post AG von 43,0 auf 36,0 Euro gekürzt. An der Anlageempfehlung "Hold" hielt der Experte Bernd Maurer in seiner am Freitag veröffentlichten Studie weiterhin fest. Zum Vergleich: Die Titel notierten zuletzt prozentuell unverändert bei knapp über 33,0 Euro.

Wegen der Zahlen von Salzgitter aus Deutschland könnten die Titel der heimischen voestalpine im Fokus gestanden haben. Ihre Wertpapiere stiegen um zwei Prozent. Salzgitter konnte den Umsatz 2021 stark steigern. Unter dem Strich stand ein positives Ergebnis.

Klar höher notierten indes die Titel der OMV, nachdem die Ölpreise wieder nach oben zogen. Die Aktien gewannen zuletzt 2,5 Prozent. Gefragt waren außerdem Warimpex, die ebenso wie FACC zuletzt um mehr als vier Prozent stiegen.

Abgaben von 3,9 Prozent verzeichneten indes die Titel des Flughafen Wiens. Erste Group und BAWAG sanken um 0,6 Prozent. Verbund gaben 1,2 Prozent nach.

sto/mik

ISIN AT0000999982