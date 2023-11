Wiener Börse (Nachmittag) - ATX steigt um 0,4 Prozent

Die Wiener Börse hat am Freitagnachmittag weiterhin Gewinne geschrieben. Der ATX legte um 14.40 Uhr 0,38 Prozent auf 3.274,19 Einheiten zu. Für den ATX Prime ging es um 0,29 Prozent auf 1.642,01 Stellen hinauf. Weiterhin im Plus zeigten sich auch die europäischen Börsen.

Nach wenig überraschend ausgefallenen Inflationsdaten aus der Eurozone am Vormittag, richteten sich am Nachmittag die Blicke auf US-Immobiliendaten. Dort fielen die Baugenehmigungen und die Baubeginne für Oktober besser aus als von Ökonomen erwartet.

Unternehmensseitig richteten sich die Blicke weiter auf zwei Analysen der Berenberg. Sie hat das Kursziel für die Aktien des heimischen Caterers DO & CO in Reaktion auf die am Vortag vorgelegten Quartalszahlen um 155 auf 160 Euro etwas hochgeschraubt - das "Buy"-Votum wurde bestätigt. Die Aktien gewannen satte 3,1 Prozent auf 128,0 Euro hinzu.

An dem "Hold" und dem 28-Euro-Kursziel für die Aktien von Palfinger hielt die Berenberg indes fest. Zwar sieht Analyst Tore Fangmann den heimischen Konzern auf gutem Wege, das beste Neunmonatsergebnis in der Geschichte des Unternehmens zu veröffentlichen. Allerdings verweist der Experte auf die Unsicherheiten im Endmarkt und die Auftragszahlen. Die Titel stiegen um 1,3 Prozent auf 23,0 Euro.

Mit Blick auf die weiteren Einzelwerte machten die Aktien von AT&S nach ihrem Rücksetzer am Vortag mit ihrer Kurserholung weiter. Sie steigerten sich um zwei Prozent. Die Titel hatten am Dienstag gut 14 Prozent an Wert verloren, nachdem bekannt gegeben wurde, dass der Leiterplattenhersteller mit der ÖBAG um eine Kapitalerhöhung verhandle. Diese hätte auch eine ÖBAG-Beteiligung am Konzern zur Folge.

Mit klaren Abgaben notierten indes CA Immo. Die Aktien des Konzerns verloren 5,4 Prozent mit dem höchsten Trading-Volumen unter den prime-market-Werten. Am Volumen gemessen, notierten Erste Group dahinter mit plus 0,2 Prozent für das Papier.

sto/spa

ISIN AT0000999982