Wiener Börse (Nachmittag) - ATX steigt um 0,71 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagnachmittag mit Zuwächsen präsentiert. Der heimische Leitindex ATX legte um 14.05 Uhr um 0,71 Prozent auf 3.281,27 Einheiten zu. Für den ATX Prime ging es um 0,63 Prozent auf 1.656,02 Punkte hinauf.

Am Nachmittag dürfte sich die Aufmerksamkeit einerseits auf die Berichtssaison in den USA richten, wo sowohl Goldman Sachs als auch die Bank of America ihre Bücher geöffnet hatten. Andererseits werden US-Immobiliendaten herausgegeben. In der Früh hatten Konjunkturdaten aus China noch Rückenwind geliefert.

Hinsichtlich impulsgebender Nachrichten zu heimischen Einzelwerten standen hierzulande vor allem Analysen im Zentrum. So waren BAWAG mit plus vier Prozent bei 45,2 Euro stark nachgefragt. Goldman-Experten haben die Aktienbewertung des heimischen Geldhauses mit der Anlageempfehlung "Neutral" aufgenommen. Die Expertenrunde um Andreas Scheriau legte das Kursziel bei 56 Euro fest.

Die Erste Group meldete sich zur FACC zu Wort. Das Kursziel für die Aktien des Flugzeugzulieferers wurde von 10 auf 9,5 Euro gesenkt, die "Buy"-Bewertung wurde allerdings bestätigt. Die Aktien gewannen 0,7 Prozent auf 7,3 Euro.

Das "Buy" der Baader-Experten zur Semperit blieb ebenfalls aufrecht. Hier lautete das Kursziel weiter auf 30 Euro. Den am Vortag angekündigten Kauf der oberösterreichischen Rico werteten die Experten positiv. Für die Aktien ging es nach den Zuwächsen am Vortag allerdings um 1,1 Prozent auf 26,8 Euro hinab.

Bei Palfinger wurde indes bekannt, dass Martin Zehnder sein Vorstandsmandat als Chief Operating Officer (COO) beim Kranhersteller nicht verlängern und einvernehmlich mit sofortiger Wirkung aus dem Unternehmen ausscheiden werde. Die Palfinger-Aktie gab um 0,8 Prozent nach.

Mit Dividendenabschlag werden am heutigen Handelstag AMAG gehandelt. Bereinigt um den Abschlag gewannen die Titel 0,6 Prozent.

sto/spo

ISIN AT0000999982