Wiener Börse (Nachmittag) - ATX steigt um deutliche 1,7 Prozent

Die Wiener Börse hat am Freitagnachmittag weiter klar höher notiert. Der österreichische Leitindex ATX notierte gegen 14.40 Uhr 1,66 Prozent fester bei 3.083,35 Punkten. Der breitere ATX Prime gewann 1,70 Prozent auf 1.556,47 Zähler. Auch das europäische Börsenumfeld tendierte zum Wochenschluss weitgehend im Plus.

Die Aktienkurse erholen sich damit von den Vortagesverlusten. Zuletzt hatten ein Mix aus Inflationssorgen, Ukraine-Krieg und Lockdowns in China die Anlegerstimmung deutlich getrübt. Diese bleiben auch bestehen, geben die Analysten der Helaba zu bedenken. "Das Umfeld bleibt schwierig und Erholungen sollten als Korrekturen eines intakten Abwärtstrends verstanden werden", kommentieren sie.

Auf europäischem Plan gab es etwas besser als erwartete Konjunkturdaten. Die Industrieproduktion in der Eurozone ist im März unter Druck geraten. Die Produktion sei um 1,8 Prozent gegenüber dem Vormonat gesunken, teilte das Statistikamt Eurostat mit. Volkswirte hatten mit 2,0 Prozent einen noch etwas stärkeren Rückgang erwartet. Am Nachmittag könnte noch das US-Konsumklima für Impulse sorgen.

Mit Blick auf die heimischen Unternehmen gab es die Ankündigung, dass der Erste-Group-CEO Bernd Spalt seinen Vertrag nicht verlängert. Es habe unterschiedliche Auffassungen "über die zukünftige langfristige strategische Gesamtausrichtung der Gruppe" gegeben, heißt es in einer Erklärung der Bank. Spalts Vertrag läuft noch bis Mitte 2023. Die Aktien des Geldinstituts legten zuletzt um 1,1 Prozent zu.

Die Papiere des Karton- und Papierherstellers Mayr-Melnhof legten nach einer Kurszieländerung durch Raiffeisen Research um fast zwei Prozent zu. Die Analysten geben als Zielwert nun 192 statt 194 Euro an, behalten die Kaufempfehlung aber bei. Rezente Quartalszahlen würden die Ansicht stützen, dass sich der Konzern mit einer gewissen Zeitverzögerung und dank einer sehr hohen Preisdisziplin gegenüber dem Kostendruck auf Inputseite behaupten und höhere Profitabilität wiederherstellen könne. Dies würde am Markt nicht genug wahrgenommen werden, hieß es weiter.

Die Papiere des Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzerns Agrana gaben nach der Zahlenvorlage 2,1 Prozent nach. Das Unternehmen hat im vergangenen Geschäftsjahr 2021/22 einen Verlust von 12,2 Mio. Euro verzeichnet. Das Ergebnis aus Sondereinflüssen habe minus 69,8 Mio. Euro betragen, primär bedingt durch Wertberichtigungen in Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine, teilte die Agrana am Freitag mit. Der Konzern betreibt mehrere Fruchtverarbeitungswerke in der Ukraine und in Russland. Für das Geschäftsjahr 2022/23 rechnet das Unternehmen aber mit einem "sehr deutlichen Anstieg" beim Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) und beim Konzernumsatz mit einem "deutlichen Anstieg".

Die Aktien der Post AG, die ebenfalls Zahlen präsentiert hat, konnten hingegen um 3,3 Prozent zulegen. Dabei hat die österreichische Post im ersten Quartal 2022 einen deutlichen Rückgang beim Umsatz und ein noch kräftigeres Minus beim Ergebnis eingefahren. Als Grund werden hohe Vergleichswerte im Vorjahr und ein weniger starkes Geschäft im Paketbereich angegeben, das aber im zweiten Quartal wieder anspringen soll. Am Ausblick für das Gesamtjahr mit einem vergleichbaren Umsatz und Ergebnis wie im Vorjahr hält das teilstaatliche Unternehmen aber fest.

Starke Zuwächse konnten die Aktien des Tech-Unternehmens AT&S verzeichnen - sie legten um 7,5 Prozent zu. Am Vortag hatte das Management eine Dividende pro Aktien in Höhe von 90 Cent vorgeschlagen. Die Analysten der Erste Group werten dies als Zeichen für eine starkes viertes Quartal, zu dem das Unternehmen am kommenden Dienstag Zahlen vorlegen wird. Die vorgeschlagene Dividende liege deutlich über den Erwartungen von 39 Cent (Erste Group) und 48 Cent (Konsens laut Reuters).

Die deutlichsten Zuwächse verbuchten allerdings die Anteile an der Strabag, die sich um satte 8,4 Prozent verteuerten.

spo/kat

ISIN AT0000999982