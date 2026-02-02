ATX

5 640,66
35,76
0,64 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
02.02.2026 15:03:00

Wiener Börse (Nachmittag) - ATX stemmt sich ins Plus

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Montag nach einem schwächeren Auftakt in die Gewinnzone vorgearbeitet. Am Nachmittag notierte der ATX 0,16 Prozent höher bei 5.614 Punkten, während der ATX Prime 0,19 Prozent auf 2.785 Zähler zulegte.

Im europäischen Umfeld drehten die Indizes noch deutlicher ins Plus. Im frühen Handel hatten noch eine deutliche Korrektur bei Edelmetallen sowie Gewinnmitnahmen bei asiatischen Tech-Werten auf die hiesigen Aktienmärkte ausgestrahlt.

Wesentlicher Auslöser des Kursrutsches bei Gold und Silber war die Nominierung des früheren Fed-Gouverneurs Kevin Warsh als Nachfolger von US-Notenbank-Chef Jerome Powell durch US-Präsident Donald Trump am Freitag. Am Markt wurden dadurch Zweifel genährt, ob es tatsächlich zu einer deutlichen Lockerung der Geldpolitik kommen wird, denn Warsh galt in der Vergangenheit lange als geldpolitischer Falke. Marktbeobachtern zufolge verstärkte zudem die Auflösung spekulativer, teils gehebelter Positionen die Korrektur.

Deutliche Rückgänge gab es auch bei den Ölnotierungen, die zuletzt wegen wachsender Sorgen vor einer Eskalation rund um den Iran gestiegen waren. US-Präsident Donald Trump erhöhte zwar den Druck auf Teheran und drohte erneut mit militärischen Schritten, betonte aber zugleich, weiterhin auf eine Verhandlungslösung zu setzen. Auch Teheran signalisierte Bereitschaft für weitere Gespräche. In Wien büßten OMV und SBO vor diesem Hintergrund aber dennoch nur sehr moderat ein.

AT&S zogen inzwischen um sieben Prozent an und bügelten damit die schwache Entwicklung der Vortage wieder aus. Die Analysten von Deutsche Bank stuften die Titel samt angehobenem Kursziel auf "Buy" hoch und verwiesen auf deutlich verbessertes Sentiment sowie eine wieder akute Knappheit bei IC-Substraten durch die stark steigende KI-getriebene Nachfrage. Angesichts der hohen Auslastung der Branche befinde sich AT&S mit einem leer stehenden Werk in Malaysia in einer einzigartigen Position, schrieb Analyst George Brown.

Lenzing gaben um 2,8 Prozent nach. Der Faserhersteller hat die Mehrheit an dem schwedischen Textil-Innovationsunternehmen TreeToTextile übernommen. Durch den Zukauf solle die Industrialisierung neuer, nachhaltigerer Fasern beschleunigt werden, teilte Lenzing am Montag mit. Die Transaktion werde durch die Ausgabe neuer Aktien umgesetzt.

Datenseitig steht am späteren Montagnachmittag noch der ISM-Index der US-Industrie auf dem Programm. Im weiteren Wochenverlauf dürfte die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) stärker in den Fokus rücken.

spa/mik

ISIN AT0000999982

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 640,53 0,64%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15:56 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
15:52 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Dow im Plus -- ATX und DAX fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendieren zu Monatsbeginn zu Gewinnen. Der Dow zeigt sich am Montag in Grün. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen