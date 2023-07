Wiener Börse (Nachmittag) - ATX steuert auf 4. Gewinntag zu

Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag weiterhin mit Kursgewinnen gezeigt. Der heimische Leitindex ATX startete zunächst noch unentschlossen in die Sitzung, konnte sich dann aber im Laufe des Vormittags im positiven Terrain stabilisieren. Er kletterte bis 14.30 Uhr um 0,55 Prozent auf 3.218,50 Einheiten und steuert damit auf den 4. Gewinntag in Serie zu. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,53 Prozent auf 1.628,51 Punkte.

Das Geschäft gestaltete sich bisher insgesamt sehr ruhig. Meldungen zu Einzelwerten gab es nur wenige, zudem blieb der Konjunkturdatenkalender heute weitgehend leer. Im Fokus stehen weiterhin die Entwicklungen rund um die Zinspolitik der Notenbanken in Europa und Übersee.

"Sowohl Fed als auch EZB werden nächste Woche ihre Leitzinsen noch einmal erhöhen - wie sie es in Aussicht gestellt hatten. Es spricht einiges dafür, dass damit in beiden Fällen der Zinsgipfel erklommen wäre. So zeigen sich vor allem in den USA Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung, und in Europa rücken Konjunktursorgen immer mehr in den Vordergrund", heißt es von den Ökonomen der Commerzbank.

In Wien zogen vor allem kräftige Zugewinne bei den Bankaktien den Leitindex nach oben. Die Papiere von ATX-Schwergewicht Erste Group kletterten nach einem freundlichen Analystenkommentar um 2,4 Prozent auf 34,43 Euro. Die Wertpapierexperten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Erste Group von 43 auf 45 Euro angehoben. Das Anlagevotum lautet weiterhin "Buy". Die Aktien der Branchenkollegen BAWAG (plus 1,8 Prozent) und Raiffeisen Bank International (plus 0,4 Prozent) legten ebenfalls zu.

RHI Magnesita verbuchten bis zum Nachmittag ein Plus von 0,6 Prozent. Der Feuerfestkonzern hat die Übernahme von Seven Refractories, einem Spezialanbieter für Feuerfestmassen, abgeschlossen. RHI Magnesita hatte den Zukauf im April bekanntgegeben. Zuletzt wurde die Kaufsumme mit 93 Mio. Euro beziffert.

Größere Kursbewegungen verzeichneten die Aktien der voestalpine, die um 2,6 Prozent nachgaben. Mayr-Melnhof büßten ebenfalls 2,2 Prozent ein.

kat/sto

ISIN AT0000999982