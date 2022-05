Wiener Börse (Nachmittag) - ATX tendiert um 1,2 Prozent fester

Vor dem Wochenende herrscht am Wiener Aktienmarkt gute Stimmung. Nachdem der ATX bereits am gestrigen Donnerstag klar zugelegt hatte, lag er auch am Freitag zuletzt gegen 14.45 Uhr mit klaren 1,21 Prozent im Plus bei 3.308,55 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime gewann ebenso 1,16 Prozent auf 1.664,51 Einheiten.

Laut Marktbeobachtern hellt sich die Stimmung zum Ende der Woche hin deutlich auf. Vor allem der bisher gute Verlauf der Berichtssaison sorge wieder für Kauflaune unter den Anlegern. Zahlreiche Konjunkturdaten aus der Eurozone wirkten sich eher wenig auf das Marktgeschehen aus.

So wurden einerseits die Inflationsdaten der Eurozone für den April veröffentlicht. Dabei erreichte der Anstieg der Verbraucherpreise mit 7,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr ein Rekordhoch. Angetrieben wurde die Teuerung weiterhin von den hohen Energiekosten. Auch in Österreich zog die Teuerung weiter auf 7,2 Prozent an.

Die heimische Wirtschaft ist hingegen kräftig in das Jahr gestartet. Gegenüber dem vorhergehenden Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) von Jänner bis März real um 2,5 Prozent zu, im Vergleich zum Vorjahresquartal sogar um 8,7 Prozent. Gleichzeitig ist die Wirtschaft der Eurozone im Winter wie erwartet verhalten gewachsen. Im ersten Quartal ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vergleich zum Vorquartal um 0,2 Prozent gestiegen.

Der heutige Freitag markiert auch den vorläufigen Höhepunkt der laufenden Berichtssaison an der Wiener Börse. Mit der OMV und der Erste Group legten zwei Indexschwergewichte im ATX Prime ihre Zahlen zum ersten Quartal vor. Daneben öffneten auch die Strabag, Andritz, Palfinger und AMAG ihre Bücher.

Der Gas-. Öl- und Chemieriese OMV vermeldete für das erste Jahresviertel einen satten Gewinn- und Umsatzsprung im ersten Jahresviertel. Die Erlöse stiegen vor allem wegen der hohen Gaspreise um 146 Prozent auf 15,8 Mrd. Euro. Für die Titel der OMV ging es zuletzt um satte 7 Prozent nach oben.

Die Titel der Erste Group verloren trotz guter Zahlen 2,2 Prozent. Die Bank konnte ihren Nettogewinn im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr um ein Viertel auf fast 450 Millionen Euro steigern. Positiv lief auch das Kreditgeschäft, das Kundenkreditvolumen legte um 2,8 Prozent zu. Für das Gesamtjahr rechnet die Bank mit einem Nettokreditwachstum im mittleren einstelligen Bereich, hieß es im Ausblick.

Der größte heimische Baukonzern Strabag profitierte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 vom Bauboom. Dementsprechend konnte die Strabag ihren Gewinn kräftig steigern - das Nettoergebnis verbesserte sich gegenüber dem ersten Coronajahr 2020 um 48 Prozent auf 585,7 Millionen Euro. Die Aktien der Strabag gewannen zuletzt 2,7 Prozent.

Andritz-Aktien verteuerten sich um deutliche 6 Prozent. Die Erstquartalszahlen des Unternehmens kamen bei den Anlegern gut an. So profitierte Andritz im ersten Jahresviertel von einer weiterhin starken Nachfrage und steigerte den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 2,3 Prozent auf 1,53 Milliarden Euro. Der Konzerngewinn kletterte um über 15 Prozent auf 71,5 Millionen Euro.

Beim Salzburger Hebevorrichtungshersteller Palfinger ist der Gewinn heuer im ersten Quartal weggebrochen. Das Konzernergebnis ging um 44,5 Prozent auf 13,6 Mio. Euro zurück. Der Umsatz erreichte indes mit einem Zuwachs von 19,6 Prozent auf 485,6 Mio. Euro den bisher höchsten Wert in einem Startquartal. Die Palfinger-Aktien drehten zuletzt ins Plus und legten um satte 4,6 Prozent zu.

Der Aluminiumverarbeiter AMAG hat im ersten Quartal 2022 sehr gute Geschäfte gemacht und einen Rekordgewinn eingefahren. Sollte die Energieversorgung aufrecht bleiben und die Preise dafür stabil bleiben, dürfte auch das gesamte Jahr gut laufen, hieß es in dem Quartalsbericht. Zuletzt gaben die AMAG-Titel um 0,8 Prozent nach.

pma/spo

ISIN AT0000999982