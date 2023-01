Wiener Börse (Nachmittag) - ATX tritt auf der Stelle

Die Wiener Börse hat sich am Freitag im Verlauf wenig bewegt gezeigt. Der heimische Leitindex ATX trat kurz nach 14 Uhr mit minus 0,02 Prozent bei 3.288,34 Einheiten auf der Stelle. Der ATX Prime steigerte sich um unwesentliche 0,01 Prozent auf 1.650,74 Zähler.

Am Nachmittag steht in den USA die von der Universität Michigan erhobene Verbraucherstimmung für den Jänner auf der Agenda, nachdem am Vormittag Konjunkturdaten aus der Eurozone und Deutschland nur begrenzt Impulse geliefert hatten. Die Experten der Helaba erwarten sich vom sogenannten "Michigan Sentiment" eine Aufhellung.

Im Vordergrund steht zum Schluss der Woche überdies die in den USA anlaufende Berichtssaison, die mit Zahlen wichtiger Banken eröffnet wird. Die bereits veröffentlichten Bilanzen der großen Geldhäuser wie JP Morgan und Citigroup wurden vorbörslich zunächst gemischt aufgenommen. Unter den heimischen Finanztitel gaben Erste Group um 1,1 Prozent nach. BAWAG verloren 0,6 Prozent.

Unter den weiteren Einzelwerten stützte eine Branchenstudie der Deutschen Bank weiterhin die schwer gewichteten Aktien des Verbund-Konzerns, die um 1,3 Prozent auf 75,6 Euro zulegten. Im Sektor-Report schraubten die Wertpapieranalysten ihr Kursziel für die Wertpapiere des Versorgers von 77,0 auf 84,0 Euro hinauf - das "Hold"-Votum blieb aufrecht.

RHI Magnesita steigerten sich um 1,1 Prozent. Der Feuerfest-Konzern hat den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Jinan New Emei Industries Co. Ltd. bekanntgegeben. Die Akquisition des branchengleichen Unternehmens erweitere sowohl die Produktpalette im Bereich Flow Control als auch das Angebot von Solutions-Verträgen auf dem chinesischen Markt. Jinan New Emei mit Hauptsitz in der Provinz Shandong beschäftigt 1.300 Mitarbeiter, teilte RHI mit. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Schwach waren dagegen die Aktien des Automobilzulieferers Polytec mit minus 2,5 Prozent. Europaweit kam die Auto-Branche unter Druck, nachdem Tesla erneute Preiskürzungen, diesmal in den USA und Deutschland, angekündigt hatte.

ISIN AT0000999982