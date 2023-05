Wiener Börse (Nachmittag) - ATX tritt im Verlauf auf der Stelle

Die Wiener Börse hat sich heute, Montag, am Nachmittag mit behaupteter Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.177,29 Punkten errechnet, das ist ein Mini-Plus von 0,36 Punkten bzw. 0,01 Prozent. Der ATX Prime notierte mit einem Minus von 0,02 Prozent bei 1.604,29 Zählern.

Das europäische Umfeld zeigte sich überwiegend freundlich. Marktbeobachter sprachen von einem verhaltenen Geschäft zu Wochenbeginn und verwiesen auch auf die dünne Meldungslage zu den heimischen Unternehmen.

Weiter im Fokus stand neben aktuellen Konjunkturnachrichten auch der Streit um eine Erhöhung der US-Schuldenobergrenze. Der Anfang Juni drohende Zahlungsausfall der Vereinigten Staaten rücke von Tag zu Tag näher, doch noch ließen sich die Anleger von diesem Schreckensszenario nicht ins Bockshorn jagen, schrieb Analyst Christian Henke vom Broker IG.

Veröffentlichte Konjunkturdaten bewegten die Märkte nur wenig. Die Wirtschaft in der EU wird sich in diesem Jahr nach einer Prognose der EU-Kommission stabiler entwickeln als zuletzt erwartet. Die Behörde erwartet für die EU ein Wachstum von 1,0 Prozent, wie aus der Schätzung hervorgeht. In der im Februar veröffentlichten Winterprognose war die Kommission noch von einem Wachstum von 0,8 Prozent ausgegangen.

Die Produktion in den Industrieunternehmen der Eurozone ist im März kräftig gesunken, wurde ferner bekannt. Im Monatsvergleich ging die Gesamtherstellung um 4,1 Prozent zurück, wie das Statistikamt Eurostat mitteilte. Analysten wurden vom Ausmaß des Produktionsdämpfers überrascht. Sie hatten im Schnitt nur einen Rückgang um 2,8 Prozent erwartet.

Zu den größeren Gewinnern unter den Einzelwerten zählten UBM mit plus 2,2 Prozent sowie RHI Magnesita mit einem Anstieg um gut zwei Prozent. Marinomed gewannen um 1,5 Prozent und AT&S verbesserten sich um 1,9 Prozent.

Die Bankwerte fanden noch keine einheitliche Richtung. Während Erste Group 0,6 Prozent fielen, konnten sich BAWAG-Aktien um 1,4 Prozent steigern. Raiffeisen-Papiere schwächten sich um 0,9 Prozent ab.

Polytec büßten 2,03 Prozent auf 4,58 Euro ein. Die Analysten von Warburg Research haben ihre Einstufung "Hold" bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 5,50 Euro wurde für die Titel des Automobilzulieferers unverändert beibehalten.

