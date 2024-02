Wiener Börse (Nachmittag) - ATX tritt mit plus 0,03 %auf der Stelle

Die Wiener Börse hat sich heute, Montag, am Nachmittag mit gut behaupteter Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.385,80 Punkten errechnet, das ist ein Mini-Plus von 0,03 Prozent. Der ATX Prime notierte mit einem kleinen Minus von 0,02 Prozent bei 1.704,98 Zählern.

Der ATX trat am frühen Nachmittag weiter auf der Stelle. Auch an den europäischen Leitbörsen hielten sich die Kursveränderungen bis dato in Grenzen. Laut Marktbeobachtern agieren die Investoren im Vorfeld der in dieser Woche noch anstehenden wichtigen Inflationsdaten aus Europa und den USA vorsichtig und zurückhaltend.

Heute finden sich datenseitig noch keinen wichtigen Veröffentlichungen auf der Agenda. Zudem blieb die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen zu Wochenbeginn noch sehr dünn.

Öl und Gas-Titel zeigten sich in einem europäischen Branchenvergleich auf der Verliererseite. In Wien büßten OMV um 0,6 Prozent ein. Schoeller-Bleckmann stiegen hingegen um 1,3 Prozent. Auch die Energieversorger tendierten uneinheitlich. Während Verbund um 2,4 Prozent anzogen, schwächten sich EVN um 0,4 Prozent ab.

Der Versicherungssektor tendierte europaweit freundlich. Unter den heimischen Branchenvertretern stiegen Vienna Insurance Group um 1,1 Prozent, während UNIQA leicht um 0,3 Prozent einbüßten.

Auch bei den im ATX schwer gewichteten Bankaktien gab es keine einheitlichen Vorzeichen. BAWAG verbesserten sich um 0,4 Prozent. Hingegen gaben Erste Group um 0,5 Prozent nach und Raiffeisen verloren um 1,9 Prozent.

ger/mha

ISIN AT0000999982