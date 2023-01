Wiener Börse (Nachmittag) - ATX um 1,3 Prozent höher

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch im Verlauf nach der Veröffentlichung von Inflationszahlen aus Deutschland weiter mit Zuwächsen gezeigt. Der heimische Leitindex ATX notierte um kurz nach 14 Uhr mit plus 1,30 Prozent bei 3.200,70 Einheiten. Der ATX Prime legte um 1,17 Prozent auf 1.602,20 Zähler zu.

Die Inflation in Deutschland hat im Dezember überraschend stark nachgelassen. Die Verbraucherpreise stiegen um durchschnittlich 8,6 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im November war die Inflationsrate bei 10,0 Prozent gelegen, nachdem sie im Oktober mit 10,4 Prozent sogar auf den höchsten Stand seit 1951 geklettert war.

Damit dürften die Maßnahmen der Europäischen Zentralbank (EZB) im Kampf gegen die starke Inflation wohl greifen. Genau wie ihr Pendant in den Vereinigten Staaten schraubte die EZB zuletzt ihre Leitzinsen nach oben, um der massiven Teuerung in der Eurozone Herr zu werden.

Mit Blick auf die Einzelwerte blieben die Aktien von Lenzing am Nachmittag stark nachgefragt. Die Titel verteuerten sich um satte 6,5 Prozent. Bereits am Montag konnten die Anteilsscheine deutlich zulegen.

Gefragt waren überdies die Wertpapiere von Kapsch TrafficCom mit plus sechs Prozent, nachdem diese am Beginn der Woche ebenfalls klar zulegen konnten. FACC, die am Montag einen Kurssprung von fast acht Prozent hingelegt haben, gewannen am heutigen Nachmittag 5,7 Prozent hinzu.

Die schwer gewichteten ATX-Bankentitel von Erste Group (plus zwei 1,9 Prozent), Raiffeisen und BAWAG (jeweils plus 2,1 Prozent) blieben ebenfalls gesucht.

sto/spa

ISIN AT0000999982