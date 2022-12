Wiener Börse (Nachmittag) - ATX verliert 0,14 Prozent

Die Wiener Börse hat am Mittwoch im Verlauf knapp behauptet tendiert. Der ATX reduzierte sich kurz nach 14.30 Uhr um 0,14 Prozent auf 3.220,41 Einheiten. Der ATX Prime sank um 0,15 Prozent auf 1.611,25 Zähler.

Nachdem am Vormittag Inflationsdaten in der Eurozone von einem leichten Rückgang im November gezeugt hatten und somit für den Weg eines weniger steilen Zinspfads der Europäischen Zentralbank (EZB) sprachen, fielen die Blicke am Nachmittag vor allem aus Zahlen aus den USA. So fiel der ADP-Beschäftigungsreport für November mit Hinblick auf den US-Arbeitsmarkt schwächer aus als erwartet. Gegenüber dem Vormonat gab es 127.000 mehr Beschäftigte - prognostiziert hatten Analysten im Vorfeld 200.000.

Die US-Wirtschaft ist im Sommer stärker als erwartet gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im dritten Quartal auf das Jahr hochgerechnet um 2,9 Prozent zu, wie das Handelsministerium in Washington laut einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung war noch ein Wachstum von 2,6 Prozent ermittelt worden. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Revision auf 2,8 Prozent gerechnet.

Branchenseitig blieb die Aufmerksamkeit aufgrund der steigenden Ölpreise auf die um 2,6 Prozent steigenden Titel von Schoeller-Bleckmann gerichtet. Die Anteilsscheine der OMV bewegten sich zuletzt um 0,2 Prozent nach oben.

Die wichtigen Banken waren mehrheitlich im Plus. Erste Group gewannen 0,2 Prozent. Raiffeisen Bank International stiegen um 0,6 Prozent. BAWAG gaben allerdings um 0,2 Prozent nach.

Analystenseitig meldete sich die Erste Group zum Flughafen zu Wort. Das Kursziel wurde von 37,8 auf 38,4 Euro leicht angehoben - das Votum lautet weiter auf "Accumulate". Die Aktie gab zuletzt allerdings um 1,5 Prozent auf 32,4 Euro nach.

