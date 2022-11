Wiener Börse (Nachmittag) - ATX verliert 0,19 Prozent

Die Wiener Börse hat am Montag zu Mittag mit Abgaben tendiert. Der heimische Leitindex ATX gab gegen 14.15 Uhr um 0,19 Prozent auf 3.219,28 Zähler nach. Der ATX Prime sank um 0,16 Prozent auf 1.613,15 Einheiten.

Gegenwind lieferten Nachrichten in China. Vor dem Hintergrund steigender Corona-Zahlen haben zwei der größten Städte in der chinesischen Volksrepublik am Montag weitere Einschränkungen angekündigt. Peking forderte die Menschen in der Hauptstadt auf, Kontakte möglichst zu reduzieren.

Demgegenüber standen Konjunkturdaten aus Deutschland. Dort hat sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene deutlich abgeschwächt. Im Monatsvergleich gingen die Erzeugerpreise im Oktober um 4,2 Prozent zurück. Es war der erste Rückgang seit Mai 2020.

Weitere Konjunkturdatenveröffentlichungen dürften im Verlauf des Handelstages Mangelware bleiben. Diesseits des Atlantiks schenken diese Woche Investoren den Einkaufsmanagerindizes Aufmerksamkeit, ebenso wie dem ifo-Geschäftsklima in Deutschland. In den USA blicken Marktbeobachter vor allem auf die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter und auf die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Letztere werden aufgrund des Thanksgiving-Feiertags bereits am Mittwoch veröffentlicht.

Unternehmensseitig stand weiter das Biotech-Unternehmen Marinomed mit frischen Zahlen im Fokus. Es hat in den ersten drei Quartalen den Umsatz um 24 Prozent auf 7,1 Mio. Euro gesteigert. Unterm Strich erzielte das Unternehmen einen Verlust von 5,8 Mio. Euro, nach 6,3 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Die Titel gaben zuletzt um 1,4 Prozent nach.

Die Aktien der s Immo haben im Verlauf deutlich ins Plus gedreht, nachdem zuvor die Immofinanz in einer Mitteilung bekannt gegeben hatte, eine Mehrheit beim Schwesterkonzern anzustreben. Kurz nach 13.20 Uhr kosteten die s-Immo-Titel 19,90 Euro, was einem Kurszuwachs von 9,4 Prozent entsprach. Im Frühhandel war die Aktie noch deutlich bis auf 16,02 Euro abgerutscht. Immofinanz notierten indes um 2,6 Prozent tiefer.

Der tschechische Milliardär Radovan Vitek will bei seinen österreichischen Beteiligungen Immofinanz und s Immo umschichten. Die Immofinanz soll von Viteks CPI s-Immo-Aktien übernehmen, um auf eine Mehrheit an der s Immo zu kommen, teilte das Unternehmen mit. Ein Pflichtangebot löst der Deal laut einer Immofinanz-Sprecherin nicht aus, da sich an der Kontrolle durch CPI nichts ändert.

Die Analysten der Erste Group haben indes nach den jüngsten Zahlen zum dritten Quartal der Polytec ihr Anlagevotum für die Aktie von "Hold" auf "Accumulate" angehoben. Das Kursziel für die Titel des Autozulieferers wurde gleichzeitig von 6,8 auf 5,9 Euro gekappt. Die Papiere stiegen um 0,1 Prozent auf knapp fünf Euro.

Die Erste Group meldete sich zudem auch zur Andritz zu Wort. Hier haben die Experten ihr Kursziel von 61,00 auf 64,00 Euro nach oben gesetzt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde bestätigt. Die Aktien gewannen 1,3 Prozent auf 53,05 Euro.

