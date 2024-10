Wiener Börse (Nachmittag) - ATX verliert 0,31 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch im Nachmittagshandel mit leichterer Tendenz präsentiert. Der ATX gab gegen 14.15 Uhr um 0,31 Prozent auf 3.572,18 Einheiten nach. Damit steht der heimische Leitindex bereits vor seinem 3. Verlusttag in Folge. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen in den Minusbereich.

International belastet der Anstieg der US-Anleihenrenditen, welcher die Aktien als Anlageform unattraktiver erscheinen lässt. Zudem deutet sich an der Wall Street ein negativer Handelsauftakt an.

In Wien rückte voestalpine in einer dünnen Meldungslage mit Nachrichten ins Blickfeld der Akteure. Die voest-Aktien gaben um 0,5 Prozent ab. Der Linzer Stahlkonzern veräußert die kriselnde deutsche Tochtergesellschaft Buderus Edelstahl. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden.

Abwärts ging es mit den schwergewichteten Banken. Raiffeisen Bank International verbilligten sich um 0,4 Prozent. Die Aktionäre der Erste Group mussten ein Minus von 0,5 Prozent verbuchen und BAWAG gaben um 0,6 Prozent nach. Auf den europäischen Bankensektor drückten enttäuschend aufgenommene Zahlen der Deutschen Bank.

Unter den Technologiewerten sanken AT&S nach Zuwächsen im Frühhandel nun um 0,7 Prozent. Europaweit zeigte sich die Tech-Branche nach starken Ergebnissen des US-Chipriesen Texas Instruments hingegen in guter Verfassung.

Die Pierer Mobility-Aktien gaben um weitere 6,3 Prozent nach. Am Vortag waren die Titel des Zweirad-Herstellers um satte 18 Prozent eingebrochen, nachdem das Unternehmen zuletzt die Prognosen für das Gesamtjahr aufgehoben hatte.

Aufwärts ging es hingegen mit den Papieren der Stromversorger. EVN-Anteilsscheine gewannen 0,8 Prozent und die Verbund-Titel steigerten sich um 0,5 Prozent.

