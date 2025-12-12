ATX

12.12.2025 14:34:00

Wiener Börse (Nachmittag) - ATX verliert 0,33 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat am Freitag im Verlauf Kursverluste verzeichnet. Der ATX notierte am Nachmittag mit einem Minus von 0,33 Prozent bei 5.156,14 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime verlor 0,23 Prozent und kam auf 2.561,77 Zähler. Die europäischen Leitbörsen präsentierten sich hingegen leicht im Plus.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen gestaltete sich bis auf einen Analystenkommentar dünn. Die Analysten der Erste Group bekräftigten ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der heimischen UBM. Auch das Kursziel in Höhe von 28,00 Euro wurde vom zuständigen Analysten Christoph Schultes für die Titel des Immobilienentwicklers unverändert beibehalten. Die UBM-Titel notierten am Nachmittag mit einem Minus von 2,33 Prozent bei 21,00 Euro.

Keine Auswirkungen hatte die Aussicht auf Fortschritte bei den Friedensverhandlungen im Ukraine-Krieg. Auch die positiven Signale aus den USA nach der Zinserhöhung durch die Fed am Mittwoch brachten kaum erkennbare Kursveränderungen in Wien. Gleiches gilt wohl für die Bestätigung der ersten Schätzung zur Inflation in Deutschland durch das Statistische Bundesamt. Demnach stiegen die Verbraucherpreise im November um 2,3 Prozent zum Vorjahresmonat.

Am Donnerstagabend hat der Nationalrat das Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) beschlossen. Dies wirkte sich offenbar ein wenig auf die Werte von EVN und Verbund aus. EVN gaben um 0,93 Prozent nach, Verbund um 0,41 Prozent. Bei den Bankwerten verloren die Papiere von Erste Group 2,01 Prozent. Die Aktien der Addiko Bank fielen um 1,81 Prozent.

Die größten Zugewinne gab es indes bei den Werten von Frequentis mit einem Plus von 4,72 Prozent und Vienna Insurance Group (VIG) mit einem Plus von 4,04 Prozent. Mit 59,20 Euro ist die Aktie derzeit mehr als das doppelte Wert als noch vor einem Jahr. Ebenfalls gut gesucht waren die Aktien von Pierer Mobility (+3,6 Prozent) und Flughafen Wien (+3,42).

rst/ste

ISIN AT0000999982

Börse aktuell - Live Ticker

ATX & DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Asiens Börsen schlussendlich fester
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag leichter, während der deutsche Leitindex abwärts tendierte. Die US-Börsen notierten zum Wochenschluss im Minus. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

